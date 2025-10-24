Es tendencia:
La decisión de Independiente Rivadavia con Sebastián Villa a horas del duelo ante River por Copa Argentina

Independiente Rivadavia tomó la medida luego de que la Justicia absolviera de todo tipo de cargo al colombiano que estaba denunciado por abuso sexual.

Por Julián Mazzara

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia
© @sebastian14villaSebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa, con la camiseta de Independiente Rivadavia, vuelve a cruzarse con River. En la provincia de Córdoba, bajo el marco de la semifinal de la Copa Argentina, el delantero con pasado en Boca tendrá un partido muy especial.

Después de que fuera absuelto por la Justicia, donde el Fiscal de la causa le indicó a Radio La Red que “no se ha brindado elemento sustantivo, ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento tal cual se denunciara de inicio”, los directivos de Independiente Rivadavia decidieron comprar la ficha del nacido en la ciudad de Bello.

Luego de su paso por el fútbol búlgaro, donde defendió la camiseta de Beroe Stara Zagora, el surgido de Deportes Tolima regresó a Argentina para formar parte de la Lepra. Y a 16 meses de su llegada, el presidente Daniel Vila hizo un esfuerzo económico para adquirir la totalidad de la ficha de Villa.

Según pudo saber BOLAVIP, la institución mendocina poseía el 80% del pase del extremo de 29 años y adquirieron el 20 por ciento restante para ser los únicos dueños del futbolista que tiene contrato hasta el 31 de diciembre y es muy importante para el plantel que comanda tácticamente Alfredo Berti.

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia. (Getty Images)

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia. (Getty Images)

Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Desde que arribó a Independiente Rivadavia, en junio de 2024, fueron 55 los partidos que afrontó Sebastián Villa: anotó 10 goles, aportó 14 asistencias y disputó 4.909 minutos dentro del campo de juego.

La posible formación de Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

julián mazzara
Julián Mazzara

