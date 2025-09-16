La foto que demuestra que el gol olímpico de Ángel Di María a Boca fue antirreglamentario y debió ser anulado

Pocos días después de haberle dado la victoria ante Newell’s con un tiro libre inolvidable, Ángel Di María marcó un golazo olímpico ante Boca para empatar el partido en el Gigante de Arroyito. El zurdazo de Fideo fue el mejor de la fecha y probablemente uno de los mejores del Torneo Clausura. Sin embargo, una imagen comprueba que la anotación de Rosario Central debió ser anulada.

Un par de horas después de la igualdad, desde ESPN sacaron a la luz una foto en donde se ve que el balón estaba apoyado fuera del cuarto de círculo al momento de la ejecución de Fideo. La imagen, tomada desde la espalda del campeón del mundo, muestra que ninguna parte de la pelota se encontraba sobre la línea.

Por le importa esto al ex-PSG y mucho menos a Rosario Central. De hecho, ninguna de las tantas repeticiones que se mostraron en la transmisión televisiva evidenciaron esta situación. Ni Juan Pablo Belatti, asistente 1 que estaba a un metro del zurdo, ni el VAR lo notaron.

Qué dijo Di María de su gol

“Sabíamos que el chico no venía atajando y que podíamos tener alguna chance de pelota parada jugando ahí cerrado y se terminó dando el gol olímpico”, declaró Fideo en referencia a la inactividad de Leandro Brey, que fue titular luego de siete meses de asistencia perfecta para Agustín Marchesín.

Continuando con en análisis de su obra de arte, el campeón del mundo soltó: “Tenía algunos (goles olímpicos) y por suerte se me dio acá. Contento por el gol. Ellos tuvieron sus chances y nosotros las nuestras”.

Por otra parte, el jugador celebró la presencia de Miguel Russo en Rosario: “La verdad es que es algo muy lindo que haya podido venir después de lo que estuvo pasando. Lo había visto en el Mundial de Clubes, le había agradecido todo lo que hizo por Central. Estaba feliz de poder verlo, ya había hablado el año anterior que iba a volver, después no se dio y me sentí en falta con él”

Los próximos partidos de Rosario Central

21 de septiembre: Rosario Central – Talleres | Torneo Clausura 2025

27 de septiembre: Gimnasia – Rosario Central | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Rosario Central – River | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Vélez – Rosario Central | Torneo Clausura 2025

19 de octubre: Rosario Central – Platense | Torneo Clausura 2025

