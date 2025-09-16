Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

La foto que demuestra que el gol olímpico de Ángel Di María a Boca fue antirreglamentario y debió ser anulado

Una imagen confirma una irregularidad en el tiro de esquina ejecutado por Fideo que le dio el empate a Rosario Central. No se vio en la transimisión.

Por Joaquín Alis

La foto que demuestra que el gol olímpico de Di María debió ser anulado
© Rosario CentralLa foto que demuestra que el gol olímpico de Di María debió ser anulado

Pocos días después de haberle dado la victoria ante Newell’s con un tiro libre inolvidable, Ángel Di María marcó un golazo olímpico ante Boca para empatar el partido en el Gigante de Arroyito. El zurdazo de Fideo fue el mejor de la fecha y probablemente uno de los mejores del Torneo Clausura. Sin embargo, una imagen comprueba que la anotación de Rosario Central debió ser anulada.

Un par de horas después de la igualdad, desde ESPN sacaron a la luz una foto en donde se ve que el balón estaba apoyado fuera del cuarto de círculo al momento de la ejecución de Fideo. La imagen, tomada desde la espalda del campeón del mundo, muestra que ninguna parte de la pelota se encontraba sobre la línea.

Por le importa esto al ex-PSG y mucho menos a Rosario Central. De hecho, ninguna de las tantas repeticiones que se mostraron en la transmisión televisiva evidenciaron esta situación. Ni Juan Pablo Belatti, asistente 1 que estaba a un metro del zurdo, ni el VAR lo notaron.

Qué dijo Di María de su gol

Sabíamos que el chico no venía atajando y que podíamos tener alguna chance de pelota parada jugando ahí cerrado y se terminó dando el gol olímpico”, declaró Fideo en referencia a la inactividad de Leandro Brey, que fue titular luego de siete meses de asistencia perfecta para Agustín Marchesín.

Continuando con en análisis de su obra de arte, el campeón del mundo soltó: “Tenía algunos (goles olímpicos) y por suerte se me dio acá. Contento por el gol. Ellos tuvieron sus chances y nosotros las nuestras”.

Publicidad

Por otra parte, el jugador celebró la presencia de Miguel Russo en Rosario: “La verdad es que es algo muy lindo que haya podido venir después de lo que estuvo pasando. Lo había visto en el Mundial de Clubes, le había agradecido todo lo que hizo por Central. Estaba feliz de poder verlo, ya había hablado el año anterior que iba a volver, después no se dio y me sentí en falta con él”

Los próximos partidos de Rosario Central

  • 21 de septiembre: Rosario Central – Talleres | Torneo Clausura 2025
  • 27 de septiembre: Gimnasia – Rosario Central | Torneo Clausura 2025
  • 5 de octubre: Rosario Central – River | Torneo Clausura 2025
  • 12 de octubre: Vélez – Rosario Central | Torneo Clausura 2025
  • 19 de octubre: Rosario Central – Platense | Torneo Clausura 2025
Los elogios de Ariel Holan, técnico de Central, para Boca tras del empate en Rosario

ver también

Los elogios de Ariel Holan, técnico de Central, para Boca tras del empate en Rosario

Tras el empate entre Boca y Rosario Central, así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana

ver también

Tras el empate entre Boca y Rosario Central, así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El cruce entre Ángel Di María y Leandro Paredes tras el empate entre Rosario Central y Boca: “No tiene nombre”
Fútbol Argentino

El cruce entre Ángel Di María y Leandro Paredes tras el empate entre Rosario Central y Boca: “No tiene nombre”

El inesperado jugador que Lionel Messi y Luis Suárez compararon con Martín Palermo para el delirio de los hinchas de Boca: “Es bostero”
Lionel Messi

El inesperado jugador que Lionel Messi y Luis Suárez compararon con Martín Palermo para el delirio de los hinchas de Boca: “Es bostero”

Los puntajes de Boca tras el empate ante Rosario Central, con un desaprobado: jugador x jugador
Boca Juniors

Los puntajes de Boca tras el empate ante Rosario Central, con un desaprobado: jugador x jugador

Nueva renuncia en la Comisión Directiva de San Lorenzo: cuántos más tienen que dejar su cargo para que haya acefalía
Fútbol Argentino

Nueva renuncia en la Comisión Directiva de San Lorenzo: cuántos más tienen que dejar su cargo para que haya acefalía

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo