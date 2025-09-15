Es tendencia:
Los elogios de Ariel Holan, técnico de Central, para Boca tras del empate en Rosario

En conferencia de prensa, el DT del Canalla hizo un análisis de la igualdad en Rosario y destacó al plantel del Xeneize.

Por Marco D'arcangelo

Ariel Holan, entrenador de Rosario Central.
© GettyAriel Holan, entrenador de Rosario Central.

En el marco de la octava fecha del Torneo Clausura, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central empató 1 a 1 con Boca gracias al gol olímpico de Ángel Di María y el tanto de Rodrigo Battaglia. De esta manera, los dos se asentaron en zona de clasificación a Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Luego del encuentro, el entrenador del Canalla, Ariel Holan, habló en conferencia de prensa. Allí, además de hacer un análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos, dejó elogios para el equipo comandado por Miguel Ángel Russo, ya que lo consideró como un rival de alto calibre. 

“Fue una prueba de fuego contra un gran equipo y me gustó”, inició el DT con su elogio para el Xeneize. Siguiendo por la misma línea, continuó al referirse al nivel de su equipo: “El equipo hizo un muy buen partido, en líneas generales y sobre todo en el primer tiempo”.

“Hicimos un gran primer tiempo, un desgaste muy grande. Debimos habernos ido con una pequeña diferencia a favor. En el segundo tiempo, Boca tuvo más la posesión de la pelota. Ellos tienen un muy buen equipo, muy buenos jugadores, un mediocampo muy bueno. Era lógico que cuando levantáramos un poco el pie tuvieran una mayor posesión”, agregó.

Por otro lado, afirmó que el resultado estuvo bien, debido a la categoría que tenía su rival: “En el balance final me voy conforme con todo lo que entregaron los chicos. Hicieron un muy buen partido considerando el calibre del rival. El resultado está bien“. Y sumó: “Teniendo en cuenta las individualidades de Boca y el equipo que tiene, hicimos un muy buen partido”.

Finalmente, se mostró contento con el rendimiento de su equipo en la primera mitad: “De este torneo fue lo mejor, por el rival que teníamos enfrente. Nos pone muy contento eso porque quiere decir que lo pudimos hacer ante un rival que uno se puede cruzar en cualquier fase importante del torneo”.

Publicidad

Holan elogió a Ángel Di María

En conferencia de prensa, el entrenador del Canalla también fue consultado por el gol olímpico de Ángel Di María, quien ya lleva 4 tantos en el certamen y es uno de los máximos artilleros por detrás de Ronaldo Martínez, quien tiene 5. 

De Ángel no me sorprende nada. ¿Qué más se puede decir? Tiene un talento en el que hay muchas cosas que no se entrenan. El solo es capaz de hacer esas cosas, todo mérito de él”, comentó al respecto.

