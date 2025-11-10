Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, respaldó públicamente a un jugador de River: “Aplauden de pie”

En medio de la profunda crisis deportiva de River, que se agudizó con la derrota en el Superclásico, el silencio y la ausencia de explicaciones solo fue interrumpido por voces cargadas de tensión. Con Marcelo Gallardo optando por suspender la conferencia prensa y con unos pocos jugadores del plantel siendo autocríticos del duro presente, en el debate irrumpió una figura atípica: Geraldine La Rosa, esposa del Muñeco, para emitir un respaldo público a un futbolista.

El destinatario de la banca pública fue Juan Fernando Quintero, protagonista de un encendido cruce con un periodista en zona mixta. El volante colombiano, que inició desde el banco en La Bombonera, fue abordado sobre los argumentos futbolísticos de River para salir de su complicado presente deportivo, una pregunta que lo hizo explotar inmediatamente.

“Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular o malo, pero jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros menos“, sentenció Quintero. Al mismo tiempo, reconoció la realidad: “No estamos a la altura, ya lo asumimos. Pedirle disculpas a la gente, esto nunca nos había pasado“. Y cerró pidiendo detener el “morbo” sobre una supuesta ruptura del plantel con el cuerpo técnico.

Fue tras ese tenso momento que Geraldine La Rosa irrumpió en las plataformas digitales. La esposa del director técnico comentó una publicación que retrataba el cruce, con un mensaje que se interpretó como un fuerte espaldarazo al futbolista de 32 años. Su frase fue contundente y elocuente: “Aplaudan de pie, habla Juanfer Quintero. Calidad de persona ante todo. Vamos que Dios ajusta pero no abandona“.

El cruce completo de Quintero previo a abandonar La Bombonera

La parada ante los micrófonos de Juanfer daría un giro de 180 grados justo antes de subirse al micro, cuando dejó de lado la autocrítica para protagonizar un tenso cruce con un periodista que había cuestionado el rendimiento del equipo. “Yo creo que haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo, he hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar, estamos viviendo un presente muy difícil, no le damos de comer a cosas que no importan“, disparó Quintero.

Luego, llevó la discusión al plano personal, cuestionando al periodista: “Si yo le pregunto a tu jefe qué piensa de tu trabajo, ¿qué dice? Parece que no eres profesional. Cada uno tiene su profesión y nadie pone en duda su actitud como ser humano, creo que en las preguntas siempre está el morbo, hay que respetar un poco”.

Por último, el mediocampista cerró su descargo negando cualquier especulación sobre un posible quiebre entre Gallardo y el plantel. “Jamás le haríamos la cama a un entrenador. No estamos a la altura, ya lo asumimos“, enfatizó, antes de lanzar su advertencia final: “Ahora tenemos una oportunidad (vs. Vélez en la próxima fecha), ojalá Dios quiera ganemos, y cuando quedemos campeones no digas nada“.

