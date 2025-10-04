Es tendencia:
Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

Por la fecha 11 y en el Sur, el Granate recibe al Ciclón en un partido clave para empezara definir la tabla de posiciones de la zona B.

Por Nahuel De Hoz

Eduardo Salvio y Orlando Gill, protagonistas de Lanús y San Lorenzo.
Este sábado por la noche, Lanús recibe a San Lorenzo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Ciudad de Lanús comienza a partir de las 21:15 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Además, el cotejo es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en vivo acá en Bolavip.

Pronósticos Lanús vs San Lorenzo: tres puntos importantes en el Grupo B

Posibles formaciones de Lanús y San Lorenzo

Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.

