TORNEO CLAUSURA

Los equipos clasificados a octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025

Se desarrolla la Fecha 14 y, aunque quedan dos por delante, un puñado de clubes ya aseguró su presencia en la próxima instancia.

Por Agustín Vetere

Ángel Di María, figura de Rosario Central.
Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 están cada vez más cerca y los 30 equipos de Primera División intentan sacarles el mayor jugo posible a estas últimas jornadas de la fase regular. Este domingo continuó la Fecha 14 con enfrentamientos clave para el ordenamiento de las zonas.

En el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata recibió esta tarde a Boca Juniors en un duelo directo por la cima de la Zona A. Con goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel, los de Úbeda se llevaron tres puntos de oro. Edwin Cetré marcó el empate transitorio.

De esta manera, el Xeneize alcanzó a Unión de Santa Fe en lo más alto del grupo con 23 unidades. Detrás aparece Estudiantes con 21 en un pelotón del que también forman parte Central Córdoba y Barracas Central.

Hasta el momento, solamente hay equipos de la Zona B con boleto asegurado a los octavos de final. Es que en la A todos están apretados, recién definiendo las posiciones en estas últimas fechas.

Los compromisos restantes por la Fecha 14 acercarán a nuevos clubes a la próxima ronda. De todas formas, hay dos jornadas por delante en las que muchos equipos no tendrán margen de error para buscar el objetivo de la clasificación.

Los equipos clasificados a octavos de final

  • Rosario Central
  • Deportivo Riestra
  • Lanús
  • Vélez Sarsfield
Así está la tabla del Torneo Clausura 2025

Los partidos restantes de la Fecha 14

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

  • 18.30 | Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan
  • 20.30 | River Plate vs. Gimnasia La Plata

LUNES 3 DE NOVIEMBRE

  • 16.45 | Platense vs. Sarmiento de Junín
  • 16.45 | Defensa y Justicia vs. Huracán
  • 19.00 | Central Córdoba vs. Racing
  • 21.15 | Banfield vs. Lanús
  • 21.15 | Belgrano vs. Tigre
DATOS CLAVE

  • Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez Sarsfield están clasificados a octavos de final.
  • Los únicos equipos con boleto asegurado a los octavos de final pertenecen a la Zona B.
  • La Zona A aún tiene a todos sus equipos apretados, definiendo las posiciones en las últimas fechas.
Agustín Vetere

