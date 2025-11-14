Bernie Ecclestone elogió a Franco Colapinto y destacó sus tres principales virtudes que le permitieron renovar con Alpine

Fueron casi 40 años los que Bernie Ecclestone estuvo al frente de la Fórmula 1, el británico movió los hilos de todo lo que sucedió en la categoría durante los campeonatos de Senna, Schumacher, Alonso, Vettel y buena parte de los de Hamilton también. Lo vio y lo vivió absolutamente todo. Y, a sus 95 años, tan lúcido como siempre, le dedicó unas palabras a Franco Colapinto.

El siempre controversial Ecclestone estuvo presente el pasado fin de semana en el Gran Premio de Brasil, donde Alpine confirmó que Franco Colapinto seguirá como su piloto oficial para el 2026. Y allí dialogó con Infobae, donde fue consultado por cómo ve al argentino en su inicio en la categoría: “Es muy talentoso. Se lo nota con mucha dedicación y compromiso“, destacó.

Ecclestone cree que Colapinto se ganó su lugar para seguir en la F1.

Ecclestone señaló esas como las tres virtudes de Franco Colapinto, su talento, su dedicación y su compromiso. Y aseguró que eso es lo que le permitió llegar y mantenerse en la Fórmula 1. Pero también aclaró que hay que ser pacientes con él y dejarlo progresar dentro de la categoría.

“Está en el equipo adecuado“, aseguró Ecclestone sobre Alpine, que espera dar un gran salto de rendimiento en 2026, con los nuevos autos, regulaciones y el motor Mercedes. “Tendremos que esperar a ver qué pasa. Estas cosas son nuevas, así que tendremos que esperar a ver cuánto tarda en adaptarse y destacarse“, completó.

Colapinto tendrá un año para demostrar de qué está hecho en la F1.

Ecclestone cree que hay demasiadas carreras en el calendario

En adición a sus declaraciones sobre Franco Colapinto, Bernie Ecclestone también hizo referencia a cómo ve la Fórmula 1 actual, la cual dejó de presidir en 2017. “Ha cambiado mucho en relación con los viejos tiempos. Algunas cosas han mejorado, otras no tanto, en mi opinión. Quizás todo sea mejor ahora”, reflexionó.

Aunque no dejó pasar la oportunidad para hacer una crítica constructiva: “Las cosas siguen yendo bien. Hay muchas más carreras ahora. Demasiadas, en mi opinión“, expresó.

Ecclestone se hizo presente en Brasil y no dejó a nadie indiferente con sus declaraciones. (Getty)

Finalmente, decidió no dar un pronóstico de lo que veremos en 2026 con todos los cambios que llegarán a la Fórmula 1: “Tendremos que esperar y ver. Será difícil de decir. Los equipos no saben si van a construir ‘el mejor auto’. Creo que va a ser importante quién desarrolle el mejor motor. Creo que eso hará la diferencia.”

En síntesis