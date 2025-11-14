Es tendencia:
Bernie Ecclestone elogió a Franco Colapinto y destacó sus tres principales virtudes que le permitieron renovar con Alpine

El histórico dirigente, que presidió la Fórmula 1 por casi 40 años, tuvo algunas palabras para el piloto argentino tras confirmarse que seguirá en la Fórmula 1 en 2026.

Por Germán Celsan

Fueron casi 40 años los que Bernie Ecclestone estuvo al frente de la Fórmula 1, el británico movió los hilos de todo lo que sucedió en la categoría durante los campeonatos de Senna, Schumacher, Alonso, Vettel y buena parte de los de Hamilton también. Lo vio y lo vivió absolutamente todo. Y, a sus 95 años, tan lúcido como siempre, le dedicó unas palabras a Franco Colapinto.

El siempre controversial Ecclestone estuvo presente el pasado fin de semana en el Gran Premio de Brasil, donde Alpine confirmó que Franco Colapinto seguirá como su piloto oficial para el 2026. Y allí dialogó con Infobae, donde fue consultado por cómo ve al argentino en su inicio en la categoría: “Es muy talentoso. Se lo nota con mucha dedicación y compromiso“, destacó.

Ecclestone señaló esas como las tres virtudes de Franco Colapinto, su talento, su dedicación y su compromiso. Y aseguró que eso es lo que le permitió llegar y mantenerse en la Fórmula 1. Pero también aclaró que hay que ser pacientes con él y dejarlo progresar dentro de la categoría.

Está en el equipo adecuado“, aseguró Ecclestone sobre Alpine, que espera dar un gran salto de rendimiento en 2026, con los nuevos autos, regulaciones y el motor Mercedes. “Tendremos que esperar a ver qué pasa. Estas cosas son nuevas, así que tendremos que esperar a ver cuánto tarda en adaptarse y destacarse“, completó.

Los cambios que llegarían a la Fórmula 1 en 2026

Ecclestone cree que hay demasiadas carreras en el calendario

La renovación de Franco Colapinto con Alpine podría devolverle la Fórmula 1 a Buenos Aires

En adición a sus declaraciones sobre Franco Colapinto, Bernie Ecclestone también hizo referencia a cómo ve la Fórmula 1 actual, la cual dejó de presidir en 2017. “Ha cambiado mucho en relación con los viejos tiempos. Algunas cosas han mejorado, otras no tanto, en mi opinión. Quizás todo sea mejor ahora”, reflexionó.

Aunque no dejó pasar la oportunidad para hacer una crítica constructiva: “Las cosas siguen yendo bien. Hay muchas más carreras ahora. Demasiadas, en mi opinión“, expresó.

Finalmente, decidió no dar un pronóstico de lo que veremos en 2026 con todos los cambios que llegarán a la Fórmula 1: “Tendremos que esperar y ver. Será difícil de decir. Los equipos no saben si van a construir ‘el mejor auto’. Creo que va a ser importante quién desarrolle el mejor motor. Creo que eso hará la diferencia.”

En síntesis

  • Bernie Ecclestone, de 95 años y exjefe de la F1, calificó a Franco Colapinto como un piloto “muy talentoso”.
  • Ecclestone señaló que el talento, la dedicación y el compromiso permitieron a Franco Colapinto llegar a la F1.
  • Ecclestone aseguró que Franco Colapinto está en el “equipo adecuado” y hay que esperar a ver cómo se adapta al 2026.
