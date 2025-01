Los hinchas de Lanús estallaron por el pase de Marchesín a Boca: "Demostraste que no tenés palabra"

En un mercado de pases clave para afrontar los objetivos de 2025, Boca Juniors acordó este lunes por un nuevo futbolista de jerarquía. Es que las negociaciones con Gremio llegaron a buen puerto y Agustín Marchesín estará bajo los tres palos del arco Xeneize.

La dirigencia liderada por Juan Román Riquelme abonará alrededor de 1,5 millones de dólares para comprar la ficha del arquero de 36 años cuyo contrato con el combinado de Porto Alegre vencía el 31 de diciembre de este año.

De esta manera, Fernando Gago contará con un nuevo jugador de experiencia para el puesto. Leandro Brey, Sergio Romero y Javier García sobre los otros tres arqueros con los que competirá por un lugar el exintegrante de la Selección Argentina.

Mientras los hinchas de Boca se enteraban de la noticia del arribo de Marchesín, los de Lanús se manifestaron en contra de la decisión del arquero. Es que el Xeneize será su segundo club en el país y los fanáticos recordaron palabras suyas: “Si me llama Román no, pero si me llama el Laucha Acosta vuelvo a la Argentina”.

“Tengo una desilusión total. Siento que todo lo que dijo en reiteradas ocasiones fue al pedo y vendiendo humo total”, disparó uno de los hinchas de Granate. Otro sintetizó: “Chau Marchesin, demostraste que no tenes palabra”.

Los números de Marchesín en Lanús

El experimentado arquero inició su carrera en la Fortaleza, dónde defendió los colores de Lanús hasta 2014, cuando pasó a Santos Laguna. En total, disputó 222 encuentros con el Granate y ganó dos títulos: el Apertura 2007, formando solo parte del plantel, y la Copa Sudamericana 2013, ya como figura.

Los refuerzos de Boca en este 2025

Boca ha sido protagonista de este mercado de pases y si bien la gran ilusión de los hinchas es la llegada de Leandro Paredes, en este poco más de dos semanas el club ha cerrado la incorporación de 7 futbolistas:

Carlos Palacios : refuerzo oficial.

: refuerzo oficial. Ayrton Costa : refuerzo oficial.

: refuerzo oficial. Alan Velasco : refuerzo oficial.

: refuerzo oficial. Ander Herrera : refuerzo oficial.

: refuerzo oficial. Rodrigo Battaglia : refuerzo oficial.

: refuerzo oficial. Williams Alarcón : refuerzo oficial.

: refuerzo oficial. Agustín Marchesín: refuerzo oficial a falta de presentación

