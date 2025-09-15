Neymar posó con la camiseta de un jugador de Boca: “Gracias hermano”

Tras un decepcionante comienzo de año, Boca Juniors logró enderezar el barco de la mano de Miguel Ángel Russo. El empate ante Rosario Central este domingo cortó una racha de tres victorias al hilo que dejaron bien posicionado al Xeneize en el Torneo Clausura y en la tabla anual.

La incorporación de Leandro Paredes significó una bocanada de aire fresco para el club de la Ribera, que atravesaba la peor racha de resultados en su historia. El mediocampista de la Selección Argentina vive un gran presente a nivel individual y ayuda al equipo al aportar claridad en cada toque.

Luego de la visita a Rosario, el volante protagonizó en Instagram un intercambio de camisetas con Neymar en el que ambos posaron con las actuales indumentarias del club del otro.

Primero, Paredes se mostró con dos camisetas de Santos con el ’10’ característico de Neymar. La clásica piel blanca del combinado paulista y la alternativa celeste. “Gracias, amigo mío”, escribió el mediocampista de Boca al mostrar sus nuevas adquisiciones, con firma y dedicatoria del brasileño.

Pocas horas más tarde, Neymar hizo lo propio, esta vez con la camiseta titular y clásica del Xeneize. “Gracias, hermano”, comentó el de Santos junto a corazones con los colores de Boca al mostrar que su obsequio recibido también contó con autógrafo y palabras personalizadas.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que ambos fueron compañeros en Paris Saint-Germain cuando Neymar solo llevaba una temporada allí. Desde la 2018-19 compartieron 5 campañas en las que también llegaron a coincidir con Lionel Messi durante su estadía en la capital francesa.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de la igualdad ante Rosario Central, el elenco de Russo regresará a La Bombonera para afrontar la novena jornada del Torneo Clausura. Será el domingo 21 de septiembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.15.

Publicidad

Publicidad

ver también El duro testimonio de Fernando Gayoso sobre el avance de su enfermedad: “Me cuesta caminar y no puedo mover los brazos”