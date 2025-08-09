Es tendencia:
Los mejores memes del empate entre Boca y Racing por el Torneo Clausura

Las redes sociales estallaron durante el clásico disputado en La Bombonera.

Por Bruno Carbajo

Boca sigue sin ganar, pero esta vez logró reponerse mínimamente de la adversidad. Empató 1-1 ante Racing por el Torneo Clausura, con gol de Milton Giménez tras comenzar en desventaja gracias a Santiago Solari. Sin embargo, extendió su racha alejado de la victoria a 12 partidos. Por momentos, la Bombonera evidenció la poca paciencia de los hinchas. Y de la misma manera se mostraron las redes sociales, quienes estallaron a lo largo de varios tramos del compromiso.

El cabezazo cerca del final de Giménez, mientras Boca mostraba una versión desorientada, calmó los cánticos de exigencia de los hinchas, que se mostraron exigentes desde la previa. En las redes, los memes no tardaron en aparecer: algunos intentaron tomarse con humor el mal momento, aunque algunos nombres en particular no lograron salir del ojo de la tormenta.

Desde críticas puntuales al flojo rendimiento individual de ciertos futbolistas, hasta publicaciones que elogiaban a Leandro Paredes como el jugador más desequilibrante del Xeneize, la creatividad de los usuarios explotó y generó la publicación de un sinfín de publicaciones, reflejando el desconcierto que atraviesa a todo el mundo Boca.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

