Los mejores memes del empate entre Rosario Central y Boca por el Torneo Clausura

Por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Rosario Central y Boca Juniors empataron por 1-1 en el Estadio Gigante de Arroyito. Así, ambos equipos se fueron con sabor agridulce por la importancia de los puntos que estaban en juego en este duelo.

Con el Canalla en la parte baja y los de Miguel Ángel Russo con chances de subirse a la cima, una victoria acomodaba a ambos de acuerdo a sus objetivos. Además, el triunfo los hubiera acomodado en la tabla anual de cara a las competencias internacionales del próximo año.

Con un cabezazo de Rodrigo Battaglia, el Xeneize gritó el primero de la tarde, pero la alegría duró poco luego de que Ángel Di María estampara la igualdad apenas 4 minutos más tarde. El Fideo la clavó desde un córner y dejó expuesto a Leandro Brey.

Esta acción fue el eje principal de la reacción de los hinchas en redes sociales, que acompañaron el trámite con sus habituales memes. También hubo menciones para protagonistas como Edinson Cavani y Leandro Paredes.

