Aldosivi perdió frente a Boca, el último domingo, y agudizó su mal momento: todavía no ganó en lo que va del Torneo Clausura, peligra su permanencia en Primera División y Mariano Charlier dejó su cargo al frente del plantel.

El Tiburón lleva cuatro caídas y tres igualdades en lo que va del certamen, y está muy comprometido con la tabla de promedios y también con la tabla anual, por la que ahora estaría descendiendo a la Primera Nacional, ya que San Martín de San Juan se encuentra en la última ubicación de ambas tablas y sería uno de los que regrese al ascenso. Por lo tanto, los marplatenses estarían ocupando la segunda y última plaza.

Luego de la salida de Charlier, en la ciudad balnearia que mayor concurrencia de turistas tiene durante el verano argentino ya se está hablando de su reemplazo, que se encuentra sin trabajo desde abril de este año tras lo que fue su paso por Sporting Cristal. El ex DT de Belgrano, Guillermo Farré, será su sucesor.

El oriundo de la ciudad de Colón, que es muy recordado por el gol que le anotó a River para sentenciar el primer descenso de la historia del club de Núñez, tendrá la difícil tarea de mantener a Aldosivi en la máxima categoría del fútbol argentino, y en lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura deberá enfrentar a Sarmiento (visitante), Tigre (visitante), Argentinos Juniors (local), Unión (visitante), Huracán (local), Racing (visitante), Independiente Rivadavia (local), Banfield (visitante) y San Martín de San Juan (local).

Guillermo Farré, el nuevo DT de Aldosivi.

Los entrenadores que dejaron su cargo en el Torneo Clausura

La salida de Mariano Charlier al frente de Aldosivi, luego de que se disputara la séptima fecha del campeonato doméstico, provocó que se ampliara la lista de entrenadores que dejaron su cargo.

En lo que va del certamen, además del ahora ex DT del Tiburón, Javier Sanguinetti y Esteban Solari también abandonaron su puesto en Sarmiento y Godoy Cruz, respectivamente.

