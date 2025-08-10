Mientras llegó a costar 22 millones en Manchester United, este es el irrisorio valor de Marcos Rojo tras dejar Boca y llegar a Racing

Uno de los principales protagonistas del mercado de pases en el fútbol argentino, tiene nombre y apellido: Marcos Rojo. Su salida de Boca a través de la rescisión del contrato y su posterior acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Racing, lo volvieron a poner en el centro de escena y mucho más aún debido a que solamente está habilitado para la Copa Argentina y la Libertadores.

El paso del tiempo es un factor fundamental en los futbolistas y más si se trata de las cotizaciones que tienen durante la totalidad de sus carreras. Uno de los datos que más influye es la edad, aunque también tiene relevancia la actualidad y su reciente desempeño dentro del campo de juego. Por ese motivo, vamos a repasar los valores de mercado que tuvo el central de 35 años.

Sin lugar a dudas, el mejor momento de Rojo fue durante su estadía en Manchester United, donde alcanzó una cotización de 22 millones de dólares. Entre 2016 y 2017, el defensor era una pieza fundamental del gigante británico y también era titular indiscutido en la Selección Argentina que alcanzó tres finales consecutivas entre el Mundial 2014 y las dos Copas Américas siguientes.

Marcos Rojo, junto a Ander Herrera, Wayne Rooney y Ángel Di María en Manchester United. (Getty Images)

Aquel zaguero que resaltaba por su notable agresividad en los duelos pero que también demostraba sus condiciones técnicas en la salida con pelota dominada, era un jugador que se acostumbró a codearse con los mejores en su puesto. Además, luchar constantemente contra delanteros de verdadera elite lo mantenía en un nivel elevado con la camiseta de los míticos Red Devils.

Sin embargo, ahora atraviesa otro presente. Tras su breve regreso a Estudiantes de La Plata, llegó a Boca en condición de libre, donde estuvo cuatro años y medio y se fue de la misma manera. Ahora que fue presentado como flamante incorporación de Racing, su valoración en el mercado está bastante lejos de la que bien supo tener en su mejor etapa como futbolista profesional.

Lo cierto es que, actualmente, Rojo está tasado en 350.000 dólares. Claro que su edad le juega una mala pasada, además de las duras lesiones que sufrió en los ligamentos de su rodilla y lo marginaron de las canchas durante un lapso importante de tiempo. Otro factor que influye son las cuestiones musculares que suele padecer y su enorme inactividad en los últimos meses.

Cabe destacar que el defensor que también tuvo pasos por Spartak de Moscú y Sporting de Lisboa como primeras estadías por Europa, arribó a la Academia como agente libre, por lo que no hubo dinero de por medio ya que rescindió su contrato con el Xeneize. Lo que sí, debe afrontar los gastos de la parte salarial que cuenta con un monto base y un extra por productividad.

Otro dato a resaltar es que únicamente está habilitado para disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América. Esto se debe a que quedó en libertad de acción luego de la fecha estipulada por la Asociación del Fútbol Argentino para poder inscribir a los futbolistas en la lista de buena fe del Torneo Clausura, mientras que los certámenes de mata-mata cuentan con otro reglamento.

