En el arranque del Siglo XXI, Boca Juniors firmó algunas de las páginas doradas no solo del club, sino también del fútbol argentino. Fueron 4 Copas Libertadores en apenas 8 ediciones y 2 conquistas de la Copa Intercontinental, nada menos que ante Real Madrid y Milan.

Aunque Miguel Ángel Russo fue el DT la última vez que el Xeneize celebró en Sudamérica, fue Carlos Bianchi quien llevó al equipo a la mayoría de los mencionados logros. El histórico entrenador elevó el rendimiento de sus jugadores y también los defendió de las críticas.

El caso de Miguel Caneo fue uno de los más claros. En el inicio de su carrera, plateistas lo insultaron desde la Preferencial y Bianchi no dudó en interponerse: “Miguel, tranquilo, no escuches a ninguno”. Y luego se dirigió a los hinchas: “”¡Cállense! Pero tomatelá, gil. Andate si no te gusta. Andate. Tiene 19 años el pibe, gil. Es una cosa de locos. No quieren a nadie”.

A 22 años de aquel compromiso ante Independiente en la Bombonera, Caneo ya colgó los botines y acaba de ser confirmado como el nuevo Director Deportivo de Quilmes, club dónde es ídolo.

“Miguel Eduardo Caneo selló su vínculo con la institución como Director Deportivo. Como jugador, fue pieza clave en los ascensos a Primera División del 2010 y 2012. ¡Bienvenido a casa, Chino!”, anunció en redes sociales el combinado de la Zona Sur.

De esta manera, el Chino regresa al conjunto cervecero, dónde afrontó dos etapas como futbolistas con más de 200 compromisos disputados, 46 goles y 2 ascensos. Ahora, ya de traje, aportará al crecimiento del club desde otro sitio: “Muy feliz de estar nuevamente en casa”.

Cabe recordar que será la primera experiencia de Caneo como dirigente. Sin embargo, tras su retiro, ya tuvo un ciclo como entrenador. Fue durante 2024 en Boyacá Chicó, dónde brilló con los cortos. Como DT, sin embargo, solo duró 5 compromisos producto de los malos resultados: 1 empate y 4 derrotas.

Los títulos de Miguel Caneo en Boca

En dos años y más de 30 partidos, un joven Caneo logró aportar para las conquistas de la Copa Libertadores y la Intercontinental 2003, además del Torneo Apertura de ese mismo año.

