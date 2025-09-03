Es tendencia:
No es Cavani ni Merentiel: el Beto Márcico eligió a un delantero de River como “el mejor del fútbol argentino”

El ex jugador de Boca reveló quién es el mejor delantero del fútbol argentino, pero ninguneó a los uruguayos del Xeneize.

Por Julián Mazzara

El ex jugador de Boca reveló quién es el mejor delantero del fútbol argentino.
Las discusiones futboleras se hacen presente en cualquier reunión de amigos, como así también antes de ingresar al estadio para ver un encuentro. A pesar de que transcurrieron muy pocos compromisos del segundo semestre del año, hay diversos jugadores que han destacado desde enero, y otros que no logran cautivar al público.

Edinson Cavani tuvo muchísimas oportunidades y fue muy criticado por los hinchas de Boca, que a su vez aplaudieron a Miguel Merentiel por su gran entrega, pese a la poca efectividad goleadora que tiene en la segunda mitad del 2025: lleva dos goles en 10 presentaciones con el cuadro de La Ribera. Pero para la sorpresa de todos, Alberto Márcico no los eligió como los mejores, algo que sí suele hacer Juan Román Riquelme.

El Beto, históricamente identificado con el Xeneize y también con Gimnasia y Esgrima, durante las últimas horas destacó la gran labor que viene teniendo Maximiliano Salas, no solo con la camiseta de River, sino que también por lo que hizo en Racing, de donde se marchó en junio tras ejecutar la cláusula de rescisión por 8 millones de euros.

“Salas es el mejor delantero del fútbol argentino”, exclamó el campeón del Apertura 1992, sin ningún tipo de tapujo, a través de una entrevista con Radio Continental. Sí, a pesar de que el correntino esté jugando en el Millonario, para el ex Ferro Carril Oeste no tiene ningún tipo de competencia en su puesto. Ni siquiera Adrián Martínez, el gran goleador de la Academia y con el que formó una de las duplas de ataque más efectivas del continente.

Maximiliano Salas, delantero de River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Maximiliano Salas, delantero de River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Los números de Maximiliano Salas en River

Desde que llegó a River, a mediados de 2025, Maximiliano Salas afrontó un total de 6 partidos y convirtió dos goles, además de que aportó una asistencia. Por un esguince de rodilla, se perdió cinco de los 11 cotejos que disputó el Millonario en este segundo semestre.

