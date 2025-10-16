Es tendencia:
No sucede hace 8 años: la inesperada decisión de Gustavo Costas en Racing a 7 días del partido con Flamengo

El entrenador de la Academia está pensando en lo que será el partido ante Aldosivi, en la antesala al cruce de Copa Libertadores contra Flamengo.

Por Julián Mazzara

Gustavo Costas, DT de Racing.
© Getty ImagesGustavo Costas, DT de Racing.

Racing se encuentra a menos de una semana de lo que será el partido ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, donde los dirigidos por Gustavo Costas tendrán que viajar hacia Río de Janeiro para el primer cruce.

Antes de protagonizar el duelo ante el Mengão, los de Costas tendrán que recibir a Aldosivi por la fecha 13 del Torneo Clausura. Y allí, el entrenador rompería una racha de ocho años sin que un arquero surgido de las inferiores realice su estreno como profesional.

Francisco Gómez, oriundo de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a sus 21 años, tiene grandes chances de debutar en Primera División debido a que Facundo Cambeses estuvo en la Selección Argentina y se reincorporó este jueves a los entrenamientos. Como si fuese poco, Gabriel Arias está recuperándose de un esguince acromio clavicular derecho sufrido ante Banfield, el último sábado.

La última vez que en la Academia debutó un arquero nacido en el Predio Tita Mattiussi fue por la Copa Sudamericana, el 1 de junio de 2017, frente a Ríonegro Águilas y bajo la conducción de Diego Cocca. En aquella ocasión, Gastón Gómez ingresó a los 30 minutos del primer tiempo por la lesión de Juan Musso, hoy en Atlético de Madrid.

Cabe destacar que Gómez tiene pasado en las juveniles de la Albiceleste, donde llegó a disputar el Torneo Maurice Revello, que antiguamente era llamado Esperanzas de Toulon, en 2022 y bajo la dirección técnica de Javier Mascherano.

Francisco Gómez, arquero de la Reserva de Racing. (Foto: Instagram frangomez.2)

Francisco Gómez, arquero de la Reserva de Racing. (Foto: Instagram frangomez.2)

La posible formación de Racing vs. Aldosivi por el Torneo Clausura

Francisco Gómez o Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín García Basso, Santiago Quirós o Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Bruno Zuculini o Martín Barrios, Richard Sánchez; Ramiro Degregorio, Luciano Vietto y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Costas apostará a cubrir el hueco que dejó Elías Torres con la vuelta de Vietto

Costas apostará a cubrir el hueco que dejó Elías Torres con la vuelta de Vietto

julián mazzara
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

