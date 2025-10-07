Llanto y confesión de Gustavo Costas tras la primera convocatoria de Cambeses a la Selección Argentina: “Sabía que venía de suplente”

Tras dejar invicto el arco de Racing este lunes, en el empate sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Cilindro de Avellaneda, Facundo Cambeses partió rumbo a Miami para integrarse por primera vez a la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni y que disputará dos partidos amistosos en la presente Fecha FIFA, ante Venezuela y Puerto Rico.

El arquero de La Academia fue la gran sorpresa de una nómina que también cuenta con Lautaro Rivero y Aníbal Moreno como novedades absolutas y Gustavo Costas no ocultó su emoción por lo que entiende es un premio merecido para su jugador: “Federico, mi hijo, lo puso en el grupo (de WhatAapp) del cuerpo técnico y se me caían las lágrimas, de verdad”, reveló el DT en conferencia de prensa.

Y explicó: “Estaba en deuda con él, aparte hizo muchísimo por venir acá. Él sabía que venía de suplente porque yo se lo había dicho. Es un chico que se lo merece y la verdad que estamos felices por lo que le está pasando. Además, mantuvo el arco en cero de nuevo”.

La convocatoria de Cambeses a la Selección Argentina llegó poco después que este le ganara la pulseada por la titularidad a Gabriel Arias en Racing, pero Costas confesó que incluso durante el tiempo en que al arquero le tocó ser suplente trabajó de la mejor manera y fue muy positivo para el grupo.

Cambeses le ganó a Gabriel Arias la pulseada por el arco de Racing.

“Está pasando un momento hermoso, le llegó todo una cosa atrás de la otra y nos sirve de ejemplo para los demás chicos. Esperó la oportunidad, nunca se le vio con cara de culo porque no jugaba, se mata entrenando y nos pone muy contentos”, dijo.

La reacción de Cambeses a su convocatoria

El propio Facundo Cambeses fue invitado a exteriorizar las sensaciones que la provocó su primera convocatoria a la Selección Argentina una vez finalizada su tarea en El Cilindo, en el partido que terminó con empates sin goles entre Racing e Independiente Rivadavia de Mendoza, por la undécima fecha del Torneo Clausura.

“Son muchísimas emociones juntas. Felicidad y emoción cuando me enteré. Para mi mamá, mi novia, que están siempre y lo compartí con ellas. Son esos momentos lindos que uno no espera que pasen tan rápido pero estoy feliz. Me preparé mucho para esto, estoy muy contento”, le dijo al micrófono de TNT Sports.

Y contó: “Yo me enteré el día de la lista. Son esas cosas que uno no espera. Siempre las sueña de chiquito y ahora que me haya llegado… soy la persona más feliz del mundo. Ahora, a encararlo con esa emoción y muy serio con el trabajo”.

