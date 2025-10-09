Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y se perderá lo que resta del año. Debido a que la lesión le demandará entre 6 y 8 meses de recuperación, desde la Asociación del Fútbol Argentino autorizaron a que Racing incorpore un futbolista, ya que Conmebol permite hasta tres cambios en la lista de buena fe que disputará las semifinales de la Copa Libertadores.

Para lo que serán los partidos frente a Flamengo, y una hipotética definición en Lima, el sábado 29 de noviembre, Gustavo Costas le pidió que Diego Milito sumen a un delantero. En el radar aparecieron Enzo Copetti, Milton Giménez, Alexis Cuello y Ronaldo Martínez. De los cuatro jugadores sondeados, Rosario Central, Boca y San Lorenzo se opusieron a negociar.

Si bien el presidente de Platense, en diálogo con TyC Sports, aseguró que no recibieron ningún tipo de comunicación por Martínez, dejó en claro: “Siempre estamos abiertos a escuchar ofertas, con Racing tenemos buena relación”. Pero la decisión de Costas va por otro lado: tras recuperar físicamente a Luciano Vietto, quien dejó atrás una sacroilitis, será el hijo pródigo quien se encargue de ocupar el lugar del ex Aldosivi.

Luciano Vietto, uno de los referentes del Racing Club de Gustavo Costas. (Getty Images)

Los números de Luciano Vietto en Racing

Desde que debutó con la camiseta de Racing hasta la actualidad, fueron 106 los partidos que afrontó Luciano Vietto, quien anotó 25 goles y aportó siete asistencias.

¿Por qué Racing puede sumar un refuerzo fuera de término?

El hecho de que previo a las semifinales de la Copa Libertadores los cuatro clubes que las disputarán puedan inscribir tres nuevos futbolistas a sus listas de buena fe le permitirá a Racing utilizar ante Flamengo al refuerzo que pueda llegar en reemplazo de Elías Torres.

Pero también podría utilizarlo en el Clausura, teniendo en cuenta que reglamentariamente está establecido que un equipo podrá reemplazar a un jugador que sufra una lesión que lo deje fuera de acción por más de cuatro meses, siempre y cuando no se haya disputado más del 70 por ciento del torneo. Esa proporción se cumplió exactamente en la undécima fecha en la que el jugador se lesionó, por lo que el club solicitó en AFA una pequeña prórroga.

Elías Torres, delantero de Racing que se rompió el ligamento cruzado. (Getty Images)

Si bien solo se podrá negociar con futbolistas del ámbito doméstico, Racing no tendrá limitaciones respecto a la nacionalidad de ese jugador ya que actualmente tiene cinco futbolistas extranjeros en su plantel, cuando están permitidos hasta seis, aunque solo cinco podrán firmar planilla para cada partido.

