Por qué Boca usa brazalete negro hoy vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Boca recibe a Argentinos Juniors, este domingo en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El partido define el pase a semifinales y la tensión deportiva es máxima. Sin embargo, más allá de lo que sucede en la cancha, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llamará inmediatamente la atención desde su salida al campo: todos los jugadores portarán un brazalete negro.

Este detalle, que busca honrar una tradición del fútbol ante momentos de luto, se hará visible en los once futbolistas titulares desde que pisen el campo de juego. Y lo cierto es que no hará más que rendirle homenaje a un nombre que supo defender los colores azul y oro.

El motivo por el que Boca usa brazalete vs. Argentinos Juniors

Boca usa esta tarde el brazalete negro en forma de homenaje a José Luis Irazoqui, exfutbolista del club que falleció el pasado miércoles a los 61 años, tras luchar contra una dura enfermedad. Irazoqui, conocido como La Pepa, surgió de las inferiores del Xeneize y fue parte del plantel de Primera entre 1985 y 1988. Ahora, su nombre es honrado por la institución en el primer partido que disputa desde su deceso.

José Luis Irazoqui, ex futbolista surgido de las inferiores de Boca (@bocanet12).

Nacido en Mar del Plata, en 1963, Irazoqui se destacó como un elegante volante izquierdo. Pese a que su etapa coincidió con un período de inestabilidad institucional para Boca, disputó 29 partidos en el club, dejando su marca especialmente en el torneo 85/86, donde anotó cinco goles.

Durante su paso por La Ribera, La Pepa fue dirigido por técnicos como Alfredo Di Stéfano, César Luis Menotti y José Pastoriza, compartiendo vestuario con figuras como el Loco Gatti y el Tata Brown. Con su fallecimiento, el Xeneize decidió rendirle el tributo más sentido que se permite dentro del campo de juego.

La formación de Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

