Por qué no hay fecha en el Torneo Clausura este fin de semana

Este fin de semana del 25 y 26 de octubre no habrá partidos correspondientes al Torneo Clausura, aunque sí habrá actividad el viernes 24 y el lunes 27, pero serán partidos postergados por diversos motivos y también lo tendrá a River jugando ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina.

La fecha 14 del Torneo Clausura no se jugará este fin de semana por las elecciones legislativas que se celebrarán en todo el país. Muchas provincias votarán para renovar las Cámaras se Senadores y Diputados, mientras que otras solamente la de Diputados. Por tal motivo, no habrá actividad futbolística.

River y Boca sí jugarán en estos días

Este viernes 24 de octubre, a partir de las 22.10 horas, River se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza en Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina. Por su parte, Boca enfrentará el próximo lunes 27 de octubre, desde las 16 horas a Barracas Central en condición de visitante en el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Cabe recordar que dicho encuentro se suspendió por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

También tendrán actividad este viernes otros cuatro equipos. Desde las 16 horas, Sarmiento y Rosario Central completarán su partido suspendido por lluvia, mientras que a partir de las 18 jugarán Independiente y Platense en el partido suspendido por los incidentes entre los hinchas del Rojo y la Universidad de Chile.

ver también ¿Úbeda patea el tablero? El posible 11 de Boca para visitar a Barracas sin Ander Herrera y con sorpresas

¿Cuándo se jugará la fecha 14 del Torneo Clausura?

La jornada 14 del Torneo Clausura tendrá lugar el fin de semana del 1 de noviembre y una vez finalizada habrá un panorama más claro respecto a quiénes son los equipos que se clasificarán a octavos, quienes quedan mejor parados en la tabla anual con intención de clasificar a las copas internacionales del año que viene y se podría empezar a definir el descenso.

Publicidad

Publicidad

ver también Pasó sin pena ni gloria por River, ahora está en Independiente Rivadavia, pero hace 251 días que no juega