Escándalo: Aldosivi le pedirá a AFA que le quiten puntos a otro equipo del Torneo Clausura y quedaría en zona de descenso

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 está repleta de peleas y la del descenso es una de las más apasionantes. Actualmente, Aldosivi se ubica en la última posición de la Tabla Anual y de la de promedios, pero aún pelea por mantener la categoría.

Según pudo saber BOLAVIP, la dirigencia del combinado de Mar del Plata intentará una maniobra para sumar chances de mantenerse en Primera División. La misma tendría como objetivo perjudicar a Godoy Cruz, otro de los clubes en la pelea.

El Tiburón elevará un reclamo a la AFA para que le quiten al Tomba los puntos que le devolvió el Tribunal de Apelaciones por hechos de violencia ante Talleres, este año, y ante San Lorenzo, en 2024.

Ante el Ciclón, los barras suspendieron el trámite y se decidió la quita de las 3 unidades para el conjunto mendocino. Frente a la T, la cancelación del partido se dio por una agresión al juez de línea Diego Martín desde una de las tribunas locales. Misma cantidad de puntos reducidos en ese segundo caso.

El motivo de Aldosivi para relanzar este reclamo habría sido por las recientes declaraciones de Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza, exintendente de Godoy Cruz e hincha del Tomba, contra la dirigencia de la AFA, a quiénes acusó de “lo más representativo de la Argentina chanta”.

“Es una dirigencia que se cuelga las cucardas ajenas con la Selección Nacional. Son todos jugadores super profesionales que están en ligas de 20 equipos, no de 30; en ligas que no cambian las reglas del juego todo el tiempo. No es por los dirigentes de la AFA que hemos salido campeones del mundo”, se extendió en el cierre de campaña de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

“Godoy Cruz es una pyme muy trabajadora, pero sufre el chanterío de este país. Igual no creo que vaya a descender”, remató Cornejo sobre la situación actual del Tomba, en peligro en la Tabla Anual, 3 puntos por encima de Aldosivi.

