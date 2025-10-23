Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Escándalo: Aldosivi le pedirá a AFA que le quiten puntos a otro equipo del Torneo Clausura y quedaría en zona de descenso

La dirigencia del Tiburón expondría en las próximas horas un pedido que complicaría a otro de los equipos que pelean por la permanencia.

Por Agustín Vetere

Aldosivi busca una quita de puntos.
© @clubaldosiviAldosivi busca una quita de puntos.

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 está repleta de peleas y la del descenso es una de las más apasionantes. Actualmente, Aldosivi se ubica en la última posición de la Tabla Anual y de la de promedios, pero aún pelea por mantener la categoría.

Según pudo saber BOLAVIP, la dirigencia del combinado de Mar del Plata intentará una maniobra para sumar chances de mantenerse en Primera División. La misma tendría como objetivo perjudicar a Godoy Cruz, otro de los clubes en la pelea.

El Tiburón elevará un reclamo a la AFA para que le quiten al Tomba los puntos que le devolvió el Tribunal de Apelaciones por hechos de violencia ante Talleres, este año, y ante San Lorenzo, en 2024.

Ante el Ciclón, los barras suspendieron el trámite y se decidió la quita de las 3 unidades para el conjunto mendocino. Frente a la T, la cancelación del partido se dio por una agresión al juez de línea Diego Martín desde una de las tribunas locales. Misma cantidad de puntos reducidos en ese segundo caso.

El motivo de Aldosivi para relanzar este reclamo habría sido por las recientes declaraciones de Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza, exintendente de Godoy Cruz e hincha del Tomba, contra la dirigencia de la AFA, a quiénes acusó de “lo más representativo de la Argentina chanta”.

“Es una dirigencia que se cuelga las cucardas ajenas con la Selección Nacional. Son todos jugadores super profesionales que están en ligas de 20 equipos, no de 30; en ligas que no cambian las reglas del juego todo el tiempo. No es por los dirigentes de la AFA que hemos salido campeones del mundo”, se extendió en el cierre de campaña de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Publicidad

“Godoy Cruz es una pyme muy trabajadora, pero sufre el chanterío de este país. Igual no creo que vaya a descender”, remató Cornejo sobre la situación actual del Tomba, en peligro en la Tabla Anual, 3 puntos por encima de Aldosivi.

Tras ser figura en el Mundial Sub 20 y a la espera de una chance en Boca, Dylan Gorosito reveló su próximo objetivo: “Mi sueño a seguir”

ver también

Tras ser figura en el Mundial Sub 20 y a la espera de una chance en Boca, Dylan Gorosito reveló su próximo objetivo: “Mi sueño a seguir”

Liga de Naciones femenina: formato, dónde ver y a qué hora juega la Selección Argentina ante Paraguay

ver también

Liga de Naciones femenina: formato, dónde ver y a qué hora juega la Selección Argentina ante Paraguay

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Vietto la picó de penal y Racing le ganó 1-0 a Aldosivi antes de visitar a Flamengo por la Copa Libertadores
Fútbol Argentino

Vietto la picó de penal y Racing le ganó 1-0 a Aldosivi antes de visitar a Flamengo por la Copa Libertadores

Así están las tablas del descenso tras la fecha 8 del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Así están las tablas del descenso tras la fecha 8 del Torneo Clausura

Mariano Charlier dejó de ser el DT de Aldosivi
Fútbol Argentino

Mariano Charlier dejó de ser el DT de Aldosivi

Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito a Palmeiras: "Vergüenza"
River Plate

Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito a Palmeiras: "Vergüenza"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo