Qué canal pasa Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro entre el Xeneize y el Ferroviario por el certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Central Córdoba y Boca se enfrentan en La Bombonera.
Central Córdoba y Boca se enfrentan en La Bombonera.

Este domingo, en el marco de la continuidad de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero se encuentran frente a frente con la Bombonera como testigo y como escenario.

Se trata de un duelo de combinados de realidades bastante similares debido a que ambos arriban a este espectáculo con 13 unidades cosechadas después de ocho presentaciones. A su vez, ambos pueden alcanzar a Unión de Santa Fe en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con el apoyo de su público, los comandados estratégicamente por Miguel Ángel Russo buscan tres puntos realmente necesarios para confirmar la recuperación insinuada en los partidos anteriores. Por su parte, el Ferroviario intenta dar el gran golpe sobre la mesa.

Los jugadores de Boca Juniors en La Bombonera. (Foto: Getty)

Cómo ver Boca vs. Central Córdoba

En cuanto a la televisación del partido entre Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero, hay que señalar que el mismo es transmitido, de manera exclusiva, por la señal de ESPN Premium. Para poder acceder a este canal, los usuarios deben tener activado el pack fútbol.

  • Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow.
  • Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
  • Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

