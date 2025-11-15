Qué pasa si Aldosivi gana, empata o pierde hoy vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura

Por la fecha 16 del Torneo Clausura, Aldosivi recibe a San Martín de San Juan, en el Estadio José María Minella, donde se pone en juego la permanencia en la Liga Profesional. Esta tarde, los protagonistas de este partido se encuentran con la soga al cuello, al igual que Godoy Cruz que, en Mendoza, recibe a Deportivo Riestra.

Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso

Actualmente, San Martín de San Juan está descendiendo por el último puesto en los promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Sin embargo, todo se define este sábado a las 17, con el duelo directo entre San Martín y Aldosivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz recibiendo a Riestra en Mendoza.

Para el Tomba, el panorama es el más ajustado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. Lo máximo a lo que puede aspirar es forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a ganar ante Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata:

Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.

Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si el Tomba gana y Aldosivi empata con San Martín, Godoy Cruz y el Tiburón quedarían igualados en puntos. Bajo esta combinación, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.

Cualquier otra combinación que no incluya a Godoy Cruz venciendo a Riestra, marcará su descenso mediante la tabla anual. Esto provocaría que San Martín de San Juan se vea obligado a doblegar a Aldosivi en Mar del Plata para salir del último puesto de los promedios.

