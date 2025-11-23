Es tendencia:
Qué pasa si Rosario Central y Estudiantes empatan hoy en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

El Canalla y el Pincha se miden este domingo por un boleto a los cuartos de final del certamen de este segundo semestre.

Por Agustín Vetere

Rosario Central y Estudiantes se miden en Arroyito.
© GettyRosario Central y Estudiantes se miden en Arroyito.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central y Estudiantes de La Plata chocan este domingo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Dos de los equipos fuertes en los últimos años se eliminan entre sí en esta primera rueda de la instancia final.

Luego de la polémica por el título de Campeón de Liga 2025 que la AFA le otorgó al Canalla en las oficinas de la organización en Puerto Madero, el club presidido por Juan Sebastián Verón viajó a Rosario para disputar un partido cargado de morbo por la posición del equipo platense ante las decisiones de Chiqui Tapia.

Lo cierto es que, a diferencia del Torneo Apertura, este certamen tendrá una diferencia considerable en esta etapa de eliminación directa y ya no habrá penales tras los 90 minutos en caso de igualdad.

Qué pasa si empatan Rosario Central y Estudiantes

Si el Canalla y el Pincha igualan tras los 90 minutos, el boleto a cuartos de final del Torneo Clausura 2025 se definirá a través de un tiempo suplementario de dos mitades de 15 minutos. Si el empate persiste habrá lugar para una definición por penales.

Así se encuentran la llave completa del Torneo Clausura

Boca Juniors/Talleres -Domingo 20:00
Argentinos Juniors

Lanús/Tigre – Miércoles 21:30
Racing Club/River Plate – Lunes 19:30

Rosario Central/Estudiantes – Domingo 17:30
Central Córdoba

DATOS CLAVE

  • Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentan en octavos de final del Torneo Clausura 2025.
  • El partido se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito y es un cruce de eliminación directa.
  • Si hay empate tras los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de dos mitades de 15 minutos.
