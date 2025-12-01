Qué pasa si Barracas Central gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Este lunes a la tarde, Barracas Central recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final y por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde espera pacientemente Estudiantes de La Plata. El partido que comienza a partir de las 17 horas en el Estadio Claudio Tapia, cuenta con la transmisión de ESPN Premium y el minuto a minuto en Bolavip.

En los octavos de final, el Guapo viene de eliminar a Deportivo Riestra en condición de visitante. En un partido híper parejo, electrizante y con más chispas que juego, los dirigidos por Rubén Darío Insua se impusieron en el alargue con un gol agónico de Nicolás Blandi, a pesar de jugar 40 minutos con un hombre menos por sufrir la expulsión de Ivan Guaraz a instancias del VAR.

En contraparte, el Lobo dejó en el camino a Unión de Santa Fe también de visitante. Con dos golpes rápidos pero contundentes realizados por Manuel Panaro y Enzo Martínez, el conjunto bonaerense consiguió resistir al embestida del Tatengue que intentó de diversas maneras. Sin embargo, los de La Plata sacaron a relucir su faceta defensiva y mostraron garantías.

Rubén Darío Insúa, director técnico de Barracas Central.

Qué pasa si Barracas gana, empata o pierde ante Gimnasia

Si Barracas Central gana: sin importar el resultado, automáticamente clasifica a las semifinales del Torneo Clausura y enfrentará a Estudiantes de La Plata en un duelo picante por los cruces del Pincha con la AFA, mientras que Gimnasia queda eliminado y significaría el cierre de la temporada.

sin importar el resultado, automáticamente clasifica a las semifinales del Torneo Clausura y enfrentará a Estudiantes de La Plata en un duelo picante por los cruces del Pincha con la AFA, mientras que Gimnasia queda eliminado y significaría el cierre de la temporada. Si Barracas Central empata: sin importar el resultado, jugarán el alargue que consiste en dos tiempos de 15 minutos y, de persistir la igualdad, definirán la serie por penales. El ganador avanza a semifinales y el perdedor queda eliminado.

sin importar el resultado, jugarán el alargue que consiste en dos tiempos de 15 minutos y, de persistir la igualdad, definirán la serie por penales. El ganador avanza a semifinales y el perdedor queda eliminado. Si Barracas Central pierde: sin importar el resultado, queda eliminado del Torneo Clausura 2025. En contraparte, Gimnasia clasifica a las semifinales y enfrentará a Estudiantes en una nueva edición del clásico de La Plata pero esta vez en un mata-mata.

ver también Tras la eliminación ante Boca, Hernán López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: “Boludos de turno”

DATOS CLAVES

Barracas Central recibe a Gimnasia (LP) este lunes a las 17 horas en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 .

recibe a este en el por los del . El ganador avanzará a semifinales para enfrentar a Estudiantes de La Plata , y si es Gimnasia será un nuevo clásico de La Plata .

para enfrentar a , y si es será un nuevo . Si el vencedor es Barracas Central, el duelo tendrá un morbo picante por los recientes cruces del Pincha con la AFA.

Publicidad