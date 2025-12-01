Qué pasa si Barracas Central gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Este lunes a la tarde, Barracas Central recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final y por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde espera pacientemente Estudiantes de La Plata. El partido que comienza a partir de las 17 horas en el Estadio Claudio Tapia, cuenta con la transmisión de ESPN Premium y el minuto a minuto en Bolavip.
En los octavos de final, el Guapo viene de eliminar a Deportivo Riestra en condición de visitante. En un partido híper parejo, electrizante y con más chispas que juego, los dirigidos por Rubén Darío Insua se impusieron en el alargue con un gol agónico de Nicolás Blandi, a pesar de jugar 40 minutos con un hombre menos por sufrir la expulsión de Ivan Guaraz a instancias del VAR.
En contraparte, el Lobo dejó en el camino a Unión de Santa Fe también de visitante. Con dos golpes rápidos pero contundentes realizados por Manuel Panaro y Enzo Martínez, el conjunto bonaerense consiguió resistir al embestida del Tatengue que intentó de diversas maneras. Sin embargo, los de La Plata sacaron a relucir su faceta defensiva y mostraron garantías.
Rubén Darío Insúa, director técnico de Barracas Central.
Qué pasa si Barracas gana, empata o pierde ante Gimnasia
- Si Barracas Central gana: sin importar el resultado, automáticamente clasifica a las semifinales del Torneo Clausura y enfrentará a Estudiantes de La Plata en un duelo picante por los cruces del Pincha con la AFA, mientras que Gimnasia queda eliminado y significaría el cierre de la temporada.
- Si Barracas Central empata: sin importar el resultado, jugarán el alargue que consiste en dos tiempos de 15 minutos y, de persistir la igualdad, definirán la serie por penales. El ganador avanza a semifinales y el perdedor queda eliminado.
- Si Barracas Central pierde: sin importar el resultado, queda eliminado del Torneo Clausura 2025. En contraparte, Gimnasia clasifica a las semifinales y enfrentará a Estudiantes en una nueva edición del clásico de La Plata pero esta vez en un mata-mata.
