Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Racing 1-0 Tigre por el Torneo Clausura 2025: ¡Últimos minutos!

La Academia y el Matador se miden en el Cilindro de Avellaneda por la quinta jornada del campeonato doméstico.

Por Nahuel De Hoz

Racing y Tigre se enfrentan por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. (Foto: TyC Sports)
Racing y Tigre se enfrentan por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. (Foto: TyC Sports)

Este viernes y en el último turno, Racing recibe a Tigre por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. El partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda, tiene a Darío Herrera como árbitro designado. El encuentro que protagonizan la Academia y el Matador es transmitido por TNT Sports y también podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

La expulsión de Pardo

El gol de Balboa para el 1-0

Formaciones de Racing y Tigre

Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Franco Pardo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Balboa, Elías Torres.

Publicidad

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui, Simón Rivero, Sebastián Medina; Ignacio Russo.

La Inteligencia Artificial reveló cómo saldrá River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

ver también

La Inteligencia Artificial reveló cómo saldrá River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Ganó un Mundial, 3 Champions League, es considerado el mejor de la historia y ahora anunció su retiro a los 39 años

ver también

Ganó un Mundial, 3 Champions League, es considerado el mejor de la historia y ahora anunció su retiro a los 39 años

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si juega como en Paraguay, olvídense de ver al River del confundido Gallardo como campeón de la Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Por qué no juega hoy Marcos Rojo en Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Por qué no juega hoy Marcos Rojo en Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura

Marcos Rojo se rindió ante la hinchada de Racing tras su debut contra Peñarol: “La verdad, increíble”
Fútbol Argentino

Marcos Rojo se rindió ante la hinchada de Racing tras su debut contra Peñarol: “La verdad, increíble”

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol
Copa Libertadores

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol

A cuatro años de ganar el US Open, Emma Raducanu reveló su mayor miedo fuera del tenis: “Siempre tengo a alguien cuidándome”
Tenis

A cuatro años de ganar el US Open, Emma Raducanu reveló su mayor miedo fuera del tenis: “Siempre tengo a alguien cuidándome”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo