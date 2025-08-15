Racing 1-0 Tigre por el Torneo Clausura 2025: ¡Últimos minutos!

Este viernes y en el último turno, Racing recibe a Tigre por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. El partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda, tiene a Darío Herrera como árbitro designado. El encuentro que protagonizan la Academia y el Matador es transmitido por TNT Sports y también podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

La expulsión de Pardo

El gol de Balboa para el 1-0

Formaciones de Racing y Tigre

Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Franco Pardo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Balboa, Elías Torres.

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui, Simón Rivero, Sebastián Medina; Ignacio Russo.

