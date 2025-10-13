Es tendencia:
Riestra empató ante Platense y generó alivio en River: así está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores 2026

En Vicente López, el Calamar y el Malevo protagonizaron el último partido de la fecha con importante riesgo para el Millonario.

Por Agustín Vetere

La pelota del Torneo Clausura.
© AFALa pelota del Torneo Clausura.

En la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, los puntos en juego tienen cada vez más valor. No solamente influyen para la clasificación a octavos de final y los puestos en el cuadro, sino también para la Tabla Anual y los boletos a los campeonatos internacionales del próximo año.

En ese contexto, este lunes se cerró la fecha 12 con el compromiso entre Platense y Deportivo Riestra en Vicente López. Los aspirantes a jugar la Copa Libertadores el próximo año prestaban especial atención al Malevo, que llegaba con chances de meterse en zona de clasificación.

A pesar de una ventaja inicial para el combinado visitante, el Calamar se repuso para dejar el partido en tablas. Un resultado con gusto a poco para ambos equipos, pero que deja mejor parado a Riestra.

De esta manera, este desenlace fue un alivio para River, que corría riesgo de dejar ese tercer lugar a manos del Malevo, por lo que aún se mantiene en zona de clasificación a la fase previa de la próxima Libertadores. Boca, con el duelo pendiente ante Barracas, depende de sí mismo para meterse en la fase de grupos.

Así están los cruces de octavos de final

  • Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín
  • Central Córdoba vs. Atlético Tucumán
  • Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo
  • Boca Juniors vs. River Plate
  • Deportivo Riestra vs. Huracán
  • Lanús vs. Tigre
  • Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
  • Rosario Central vs. Unión de Santa Fe

Cómo está la tabla anual

Anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)562735:142115111
2Boca Juniors (LIBERTADORES)502742:19231485
3River Plate (FASE PREVIA – LIB)492839:211813105
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)482836:18181396
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)482830:161412124
6Tigre (SUDAMERICANA)442829:2181288
7Racing Club (SUDAMERICANA)432839:291013411
8Lanús (SUDAMERICANA)432826:20611107
9Barracas Central (SUDAMERICANA)432733:29411106
10San Lorenzo432823:19411107
11Huracán432825:22311107
12Independiente Rivadavia392830:2919127
La tabla del Torneo Clausura 2025

agustín vetere
Agustín Vetere

