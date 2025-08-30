San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Este sábado, se enfrentan San Lorenzo y Huracán por la fecha 7 del Torneo Clausura en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro comienza a 14:45 horas y se puede ver por ESPN Premium y TNT Sports. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Héctor Paletta.

Luego de lo que fue la victoria por la mínima diferencia frente a Instituto, el Nuevo Gasómetro vuelve a ser el recinto en donde se lleve a cabo una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo. El elenco comandado por Damián Ayude es uno de los escoltas de la Zona B y buscará treparse a la cima para meterle presión a River y Vélez, quienes están por arriba suyo.

El Globo igualó contra Unión en la última jornada, y tratará de romper una racha de 24 años sin conseguir una victoria en el Bajo Flores, ya que la única vez fue el 9 de diciembre de 2001 por el gol de Emanuel Villa. En el terreno ajeno, desde que se inauguró, se disputaron 20 juegos: hubo 10 triunfos para el Cuervo y 9 pardas.

Cabe destacar que los de Parque Patricios, dirigidos por Frank Darío Kudelka, están en la cuarta ubicación de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, y de ganar escalarán al segundo puesto, quedando un punto por debajo de Barracas Central, que lidera con 14 unidades.

La formación de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura

Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

La formación de Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

San Lorenzo vs. Huracán: minuto a minuto

La terna arbitral de San Lorenzo vs. Huracán

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Tabla de posiciones del Torneo Clausura