Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Por la fecha 7 del Torneo Clausura, el Cuervo recibe al Globo en el Bajo Flores. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

San Lorenzo y Huracán se enfrentan en el Nuevo Gasómetro.
© Prensa San Lorenzo / Prensa HuracánSan Lorenzo y Huracán se enfrentan en el Nuevo Gasómetro.

Este sábado, se enfrentan San Lorenzo y Huracán por la fecha 7 del Torneo Clausura en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro comienza a 14:45 horas y se puede ver por ESPN Premium y TNT Sports. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Héctor Paletta.

Luego de lo que fue la victoria por la mínima diferencia frente a Instituto, el Nuevo Gasómetro vuelve a ser el recinto en donde se lleve a cabo una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo. El elenco comandado por Damián Ayude es uno de los escoltas de la Zona B y buscará treparse a la cima para meterle presión a River y Vélez, quienes están por arriba suyo.

El Globo igualó contra Unión en la última jornada, y tratará de romper una racha de 24 años sin conseguir una victoria en el Bajo Flores, ya que la única vez fue el 9 de diciembre de 2001 por el gol de Emanuel Villa. En el terreno ajeno, desde que se inauguró, se disputaron 20 juegos: hubo 10 triunfos para el Cuervo y 9 pardas.

Cabe destacar que los de Parque Patricios, dirigidos por Frank Darío Kudelka, están en la cuarta ubicación de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, y de ganar escalarán al segundo puesto, quedando un punto por debajo de Barracas Central, que lidera con 14 unidades.

La formación de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura

Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

La formación de Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Publicidad

San Lorenzo vs. Huracán: minuto a minuto

La terna arbitral de San Lorenzo vs. Huracán

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Ariel Penel
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Diego Verlotta
Publicidad

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Fue compañero de Milei, jugó en la Sudáfrica de Mandela, le enseño reiki a Palermo y ahora es abogado: “Quiero volver al mundo del fútbol”
Entrevista

Fue compañero de Milei, jugó en la Sudáfrica de Mandela, le enseño reiki a Palermo y ahora es abogado: “Quiero volver al mundo del fútbol”

Fue campeón con Independiente y San Lorenzo y ahora como DT le cortó una sequía de 17 años sin títulos a su primer equipo
Fútbol Argentino

Fue campeón con Independiente y San Lorenzo y ahora como DT le cortó una sequía de 17 años sin títulos a su primer equipo

Consternación en el fútbol argentino por la muerte de un juvenil de San Lorenzo
Fútbol Argentino

Consternación en el fútbol argentino por la muerte de un juvenil de San Lorenzo

Boca hoy: la vuelta de Chiquito Romero, por qué Russo no usa a Zenón y más
Boca Juniors

Boca hoy: la vuelta de Chiquito Romero, por qué Russo no usa a Zenón y más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo