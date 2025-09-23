Se burló de los hinchas de Boca en La Bombonera y sus ex compañeros de River se volvieron locos

El pasado domingo, Boca se imponía por 2 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y virtualmente era puntero de la Zona A del Torneo Clausura. Pero el Ferroviario dio el golpe y logró empatarlo de manera agónica y el encuentro finalizó 2 a 2 en La Bombonera. Para los santiagueños fue casi una victoria y se celebró a lo grande, inclusive Franco Alfonso lo hizo con una chicana. El ex futbolista de River se marchó del campo de juego realizando un gesto que volvió locos a los hinchas del Millonario y también a algunos de sus ex compañeros.

El mediocampista ofensivo, que debutó en la Primera de River en 2023 de la mano de Martín Demichelis y apenas jugó siete partidos en el club de Núñez antes de marcharse a Huracán, se retiró de La Bombonera haciendo el gesto de tener frío, en clara referencia al poco aliento de los hinchas de Boca. A través de sus redes sociales compartió algunas fotos de su partido ante el Xeneize y también eligió esa donde estaba realizando ese gesto.

Así se retiró Franco Alfonso de La Bombonera. (Foto: @franco.alfonsoo).

Sus ex compañeros de River lo bancaron

Algunos de los chicos que se formaron con Franco Alfonso en la cantera riverplatense comentaron la publicación y lo respaldaron. Matías Gallardo -hijo del Muñeco que actualmente se encuentra en Instituto- escribió: “Vos sí que sabés”. Ulises Giménez, que continúa en el club de Núñez utilizó emojis y Daniel Lucero -de presente en Juventud Antoniana- fue más allá: “Que frío hace ahí manitoooo”.

La carrera de Franco Alfonso

Luego de destacarse en la Reserva de River, Franco Alfonso fue subido al plantel de Primera de la mano de Martín Demichelis y en su primer semestre como entrenador le dio algo de rodaje, especialmente en los primeros partidos. En total, Alfonso disputó siete encuentros con la camiseta del Millonario antes de marcharse a Huracán. En el Globo jugó durante el segundo semestre de 2023 y todo 2024, fueron 45 partidos en los que marcó dos tantos y brindó dos asistencias. Ya para 2025, el volante pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero.

