Los hinchas de Boca estallaron contra un titular tras el empate frente a Central Córdoba: “Ya hartó”

Un trago amargo es el que se llevó Boca del empate ante Central Córdoba en la Bombonera. El Xeneize dominó desde el principio y llegó a tomar una ventaja de 2-0, pero el Ferroviario se lo terminó igualando sobre el final, con goles de Florentín y Gómez, para amargar cualquier tipo de fiesta. Y la reacción de los hinchas en redes sociales no fue la mejor.

Luego de elogiar el desempeño colectivo del equipo durante la primera mitad, los tantos del equipo visitante dieron un giro de 180 grados en la ecuación y dejaron a un nombre en el centro de la escena: Agustín Marchesín. A pesar de no haber tenido responsabilidad directa en los tantos, los fanáticos no quedaron conformes con el rendimiento del arquero.

“Traigan un arquero decente“, escribió el usuario @walter_s10, mientras que @IvanFleitas_1 se mantuvo en la misma línea y agregó: “Una pelota agarra Marchesín una, no nos salvas una“.

