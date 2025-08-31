¿Se juega Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura?

En el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Boca se enfrenta a Aldosivi de Mar del Plata en el Estadio José María Minella, con el objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva y asentarse en zona de clasificación a Copa Libertadores a través de la tabla anual.

A lo largo del fin de semana, y sobre todo este domingo, las lluvias fueron fuertes en Mar del Plata y se espera que continúen en las próximas horas, por lo que pone en riesgo el inicio de este encuentro, que tiene como horario de inicio estipulado las 14.30 horas.

Más allá de las tormentas, el encuentro se disputará con normalidad y el árbitro del encuentro, Sebastián Zunino, tendrá la potestad de decidir la suspensión en caso de que a la hora del partido haya una tormenta eléctrica, o si bien la pelota no puede correr con normalidad en el campo de juego.

Así las cosas, el Tiburón y el Xeneize se preparan para abrir la jornada de fútbol del domingo del Torneo Clausura, en un día que tendrá a la lluvia como principal protagonista en la gran mayoría de los cinco partidos programados por la fecha 7 del certamen.

Sarmiento de Junín vs. Rosario Central fue suspendido

La lluvia es la gran protagonista de este fin de semana, y en la jornada del sábado el encuentro disputado en Junín entre Sarmiento y Rosario Central fue suspendido en el entretiempo debido a las fuertes tormentas, sumado al estado del campo de juego el Eva Perón.

En sus redes sociales, la cuenta oficial de la Liga Profesional informó que por las condiciones climáticas el encuentro no podrá reanudarse este domingo, y que en los próximos días confirmará cuándo se disputarán los segundos 45 minutos. El partido estaba 0 a 0 a la hora de la suspensión.

