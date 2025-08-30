Atentos Boca y River: cómo quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras los partidos de San Lorenzo, Estudiantes, Argentinos y Vélez

Este sábado la pelota volvió a rodar en el fútbol argentino con la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura, que ofreció cinco partidos, goles, lluvia y hasta un clásico. Más allá de las emociones, los resultados movieron las posiciones de cada zona junto a la tabla anual. Y allí, antes de que jueguen sus respectivos compromisos, Boca y River encontraron motivos para sonreír pensando en la Copa Libertadores.
La acción arrancó en el Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en el clásico porteño. Más tarde, Central Córdoba sorprendió al vencer 2-0 a Estudiantes de local y en Mendoza Independiente Rivadavia se impuso 2-1 sobre Argentinos Juniors. La jornada quedó marcada también por la suspensión del duelo entre Sarmiento y Rosario Central, que igualaban 0-0 en Junín hasta que una intensa tormenta obligó a detenerlo en el entretiempo. El telón bajó en Liniers, con la goleada 3-0 de Vélez frente a Lanús.
De esta manera, la combinación de resultados benefició al podio de la tabla anual: Rosario Central (45 puntos), River (43) y Boca (42), quienes se aseguraron continuar en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 sin importar cómo continúe la fecha. El tropiezo de Argentinos Juniors en Mendoza (41) fue el punto de inflexión.
Incluso el empate entre San Lorenzo (39) y Huracán (38) jugó a favor del Xeneize y Millonario. Así, mientras Boca se prepara para visitar a Aldosivi y River espera por San Martín de San Juan, ambos tendrán la posibilidad de ampliar la ventaja y llegar al parate por la fecha FIFA con un colchón más cómodo en la tabla anual.
Así está la tabla anual
- Rosario Central 45 (Libertadores)
- River Plate 43 (Libertadores)
- Boca Juniors 42 (Libertadores – Fase previa)
- Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)
- Barracas Central 40 (Sudamericana)
- San Lorenzo 39 (Sudamericana)
- Huracán 38 (Sudamericana)
- Tigre 35 (Sudamericana)
- Independiente Rivadavia 35 (Sudamericana)
- Deportivo Riestra 34
- Estudiantes 33
- Independiente 32
- Racing 32
- Central Córdoba 31
- Lanús 30
- Platense 29 (LIBERTADORES)*
Cómo está la tabla del Torneo Clausura
