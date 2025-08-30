Atentos Boca y River: cómo quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras los partidos de San Lorenzo, Estudiantes, Argentinos y Vélez

Este sábado la pelota volvió a rodar en el fútbol argentino con la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura, que ofreció cinco partidos, goles, lluvia y hasta un clásico. Más allá de las emociones, los resultados movieron las posiciones de cada zona junto a la tabla anual. Y allí, antes de que jueguen sus respectivos compromisos, Boca y River encontraron motivos para sonreír pensando en la Copa Libertadores.

La acción arrancó en el Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en el clásico porteño. Más tarde, Central Córdoba sorprendió al vencer 2-0 a Estudiantes de local y en Mendoza Independiente Rivadavia se impuso 2-1 sobre Argentinos Juniors. La jornada quedó marcada también por la suspensión del duelo entre Sarmiento y Rosario Central, que igualaban 0-0 en Junín hasta que una intensa tormenta obligó a detenerlo en el entretiempo. El telón bajó en Liniers, con la goleada 3-0 de Vélez frente a Lanús.

De esta manera, la combinación de resultados benefició al podio de la tabla anual: Rosario Central (45 puntos), River (43) y Boca (42), quienes se aseguraron continuar en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 sin importar cómo continúe la fecha. El tropiezo de Argentinos Juniors en Mendoza (41) fue el punto de inflexión.

Incluso el empate entre San Lorenzo (39) y Huracán (38) jugó a favor del Xeneize y Millonario. Así, mientras Boca se prepara para visitar a Aldosivi y River espera por San Martín de San Juan, ambos tendrán la posibilidad de ampliar la ventaja y llegar al parate por la fecha FIFA con un colchón más cómodo en la tabla anual.

Así está la tabla anual

Rosario Central 45 (Libertadores) River Plate 43 (Libertadores) Boca Juniors 42 (Libertadores – Fase previa) Argentinos Juniors 41 (Sudamericana) Barracas Central 40 (Sudamericana) San Lorenzo 39 (Sudamericana) Huracán 38 (Sudamericana) Tigre 35 (Sudamericana) Independiente Rivadavia 35 (Sudamericana) Deportivo Riestra 34 Estudiantes 33 Independiente 32 Racing 32 Central Córdoba 31 Lanús 30 Platense 29 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

