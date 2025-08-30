Es tendencia:
Tras la suspensión de Sarmiento – Rosario Central, ¿qué partidos del Torneo Clausura pueden no jugarse por el mal clima?

Una gran tormenta se aproxima hacia la zona del AMBA y la provincia de Buenos Aires.

Por Julián Mazzara

Por el temporal en Junín, se suspendió Sarmiento vs. Rosario Central.
Debido a una gran tormenta que azotó a la ciudad de Junín, el árbitro Andrés Merlos decidió suspender el partido en el que Sarmiento y Rosario Central igualaban sin goles por la fecha 7 del Torneo Clausura. Y ahora hay muchísima preocupación por lo que será el resto de la jornada.

Para el cierre del sábado solamente queda el encuentro que afrontarán Vélez y Lanús, a partir de las 21:30, en el Estadio José Amalfitani. Pero la lluvia todavía no llegó al barrio porteño de Liniers. Sin embargo, lo peor se espera para el domingo, donde habrá una gran cantidad de cotejos.

A las 14:30, Aldosivi y Boca abrirán la jornada dominical, mientras que a las 16:45 se medirán Talleres y Deportivo Riestra, en Córdoba. A la misma hora, en Florencio Varela, Defensa y Justicia recibirá a Belgrano, y a las 19:15 jugarán River y San Martín de San Juan en el Monumental. La fecha se cerrará con el duelo entre Racing y Unión, que iniciará a las 21:15, en Avellaneda. Si bien todavía no llegó la tormenta de Santa Rosa, se esperan fuertes chaparrones para el domingo.

Por el momento, los partidos que se afrontarán en el AMBA, en Mar del Plata y también en la provincia de Córdoba, no corren el riesgo de ser suspendidos. Sin embargo, habrá muchísima atención puesta en lo que pueda ocurrir con el clima y las notificaciones que brinden desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Los partidos que restan jugarse de la fecha 7 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

