Más allá de la dificultad que le plantó a River durante la primera fecha de la Copa Libertadores, Alianza Lima no logró plasmar ese nivel a lo largo de las siguientes cuatro fechas y más temprano que tarde quedó eliminado del certamen. Sin embargo, el conjunto peruano aún tiene un partido más para cambiar la historia.

Con solo un punto en la presente edición, el próximo rival del Millonario llegará al Monumental para jugar en la noche del 25 de mayo con el objetivo de terminar la Copa de la mejor manera y romper así una de las peores marcas en la historia del certamen. Justo ante un River que quiere florearse para ser de los mejores primeros.

Si bien se ausentó durante algunas ediciones anteriores, el récord del conjunto peruano a nivel internacional no es para nada bueno ya que los actualmente dirigidos por Carlos Bustos no ganan un partido de Libertadores desde hace 10 años. Sí, desde marzo del 2012 que no conocen la victoria.

Con un total de 28 partidos acumulados sin sumar de a tres, el futuro rival del River de Gallardo arrastra una racha inédita en la Copa y que a su vez queda reflejada en la cantidad de goles que recibió durante estos años ya que las estadísticas indican que tiene un diferencia negativa de -140 goles.

Solo en la presente edición, Alianza Lima recibió un total de ocho goles y apenas pudo marcar tres. Uno de ellos fue durante el empate en uno con Colo Colo, su único punto, y los otros dos fueron en las caídas ante Fortaleza y el conjunto Chileno con dos resultados sentenciados en 2-1.