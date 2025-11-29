Es tendencia:
Por qué no juega hoy Pedro en Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

El delantero de 28 años se pierde la final de la Copa Libertadores, pese a que viajó con toda la delegación de Flamengo.

Por Julián Mazzara

Flamengo y Palmeiras definen al nuevo campeón de la Copa Libertadores, y por segunda vez en la historia se enfrentan en la final del certamen. Después de un enorme recorrido, donde ambos tuvieron que sortear escollos muy difíciles, lograron obtener los pasajes para medirse en la ciudad peruana de Lima.

Para lo que este partido, los de Río de Janeiro, comandados por Filipe Luis, no cuentan con la presencia de Pedro. Sí, a pesar de que el delantero viajó junto a la delegación de futbolistas, e incluso formó parte de la nómina de convocados, se pierde la jornada.

Debido a un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que le demandará algunas semanas de recuperación, el goleador se queda afuera del cotejo contra los paulistas. De hecho, tampoco estuvo en la revancha frente a Racing por una lesión que sufrió en el Maracaná, en la ida.

De esta manera, el Mengão pierde a uno de sus mejores futbolistas, sumamente muy importante para el cuerpo técnico, como así también para el esquema táctico, y en su lugar estará presente Bruno Henrique.

El cuadro de la Copa Libertadores

Tras los rumores de La Bombonera, Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Alejandro Domínguez explicó por qué la final de la Copa Libertadores nunca más será ida y vuelta

DATOS CLAVES

  • Flamengo y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú.
  • El delantero Pedro de Flamengo se pierde la final por un desgarro en el bíceps femoral.
  • Bruno Henrique reemplazará al lesionado Pedro en el esquema táctico de Flamengo.
