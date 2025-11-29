Por qué no juega hoy Pedro en Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo y Palmeiras definen al nuevo campeón de la Copa Libertadores, y por segunda vez en la historia se enfrentan en la final del certamen. Después de un enorme recorrido, donde ambos tuvieron que sortear escollos muy difíciles, lograron obtener los pasajes para medirse en la ciudad peruana de Lima.

Para lo que este partido, los de Río de Janeiro, comandados por Filipe Luis, no cuentan con la presencia de Pedro. Sí, a pesar de que el delantero viajó junto a la delegación de futbolistas, e incluso formó parte de la nómina de convocados, se pierde la jornada.

Debido a un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que le demandará algunas semanas de recuperación, el goleador se queda afuera del cotejo contra los paulistas. De hecho, tampoco estuvo en la revancha frente a Racing por una lesión que sufrió en el Maracaná, en la ida.

De esta manera, el Mengão pierde a uno de sus mejores futbolistas, sumamente muy importante para el cuerpo técnico, como así también para el esquema táctico, y en su lugar estará presente Bruno Henrique.

Pedro, el gran ausente de la final. (Getty Images)

