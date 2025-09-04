El nuevo desafío de Palermo como DT: tendrá que salvar del descenso a un equipo del Brasileirao

Durante las últimas horas del miércoles, el fútbol brasileño anunció un desembarco inesperado: Martín Palermo se convirtió en nuevo entrenador de Fortaleza, con la misión de ponerle fin a su profunda crisis deportiva mientras lucha por salir de los puestos de descenso del Brasileirao. Reemplazará a Renato Paiva, quien dejó su cargo tras solo 10 partidos.

“Buscábamos un entrenador que tuviera un impacto en el vestuario, un profesional respetado, que haya ido creciendo en su carrera. Palermo entendió el momento de Fortaleza, el desafío que tenemos de la necesidad de un equipo que se bata a duelo en cada balón, que defienda muy bien, que pueda ganar partidos y sumar puntos, sacándonos de la situación actual”, destacó Marcelo Paz, CEO de la institución, para elogiar la llegada del Titán, quien firmó contrato hasta diciembre, con posibilidad a extenderlo por un año más.

Lo cierto es que la tarea de Palermo se presenta complicada: Fortaleza, que quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final ante Vélez, se encuentra penúltimo en el Brasileirao con 15 unidades, a siete puntos de alcanzar a Santos (22), el último equipo fuera de la zona roja de la tabla.

Será la primera experiencia para el Titán en tierras brasileñas. Viene de dirigir a Olimpia de Paraguay, donde obtuvo su primer título como entrenador, luego de anteriores pasos por Chile, México y cuatro clubes del fútbol argentino (Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense). Como asistente lo acompañarán otro ex Boca, Diego Cagna, y Damián Leyes.

Palermo asumió como nuevo entrenador de Fortaleza.

Su debut será luego del parate por Eliminatorias: recibirá a Vitoria, el 13 de septiembre, en un duelo clave pensando en el objetivo de mantener la categoría, ya que su rival también se encuentra en zona de descenso con 22 porotos acumulados. En total, tendrá 15 partidos por delante para definir el rumbo del Leao.

Publicidad

Publicidad

Con esta incorporación, Palermo se sumará a la lista de entrenadores argentinos en el Brasileirao, la cual integran Hernán Crespo (San Pablo), Juan Pablo Vojvoda (Santos) y Jorge Sampaoli, recientemente contratado por Atlético Mineiro.

ver también Miguel Ángel Russo continuará internado: el estado de salud del técnico de Boca