El caso de Platense es uno de los más llamativos del fútbol argentino en este 2025. El Calamar hizo historia en el primer semestre y se consagró campeón del Torneo Apertura, mientras que en el Torneo Clausura quedó último en la Zona B con apenas 12 puntos.

Hace algunas semanas, Kily González dejó su cargo como DT y todo indicaba que podía volver la dupla Orsi y Gómez, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y ahora el elegido -según informó TyC Sports- sería Javier Gandolfi, que inició su carrera deportiva en River.

Javier Gandolfi viene de dirigir a Atlético Nacional de Medellín, donde tuvo una campaña con cierta irregularidad, pero su salida se dio producto de un grosero error cuando puso en cancha a cuatro futbolistas extranjeros, mientras que en Colombia solamente se permiten que jueguen solamente tres.

Luego de sus pasos por el fútbol ecuatoriano y colombiano, Gandolfi regresía a Argentina tras dos años. En el Calamar tendrá un desafío más que importante en un corto plazo: el Trofeo de Campeones, el cual se jugará el sábado 20 de diciembre en San Nicolás ante el ganador del Torneo Clausura. Por otro lado, ya pensando en 2026, el Calamar disputará la Copa Libertadores por haber sido campeón del Torneo Apertura.

Javier Gandolfi dirigió a Atlético Nacional en 2025. (Foto: Getty).

La gran carrera de Gandolfi como jugador

Gandolfi se formó en River y en la temporada 1998/99 subió a Primera División. Permaneció en Núñez hasta 2002 cuando fue cedido a préstamo: primero a Talleres y luego a Arsenal, para en 2004 regresar al Millonario. Tuvo un breve paso por el club que lo formó y luego emigró definitivamente. Vistió nuevamente la camiseta de Arsenal, pasó por Jaguares de Chiapas y Tijuana en México, hasta que en 2016 regresó a Argentina para jugar en Talleres hasta su retiro.

Gandolfi como entrenador

Luego de su retiro como futbolista profesional en 2021, un año más tarde asumió como ayudante de campo en Talleres y ese mismo año quedó como entrenador principal. Para 2024 pasó a Independiente del Valle, donde realizó una muy buena campaña. Durante gran parte de 2025 dirigió a Atlético Nacional de Medellín y ahora tendría una nueva experiencia en el fútbol argentino en Platense.

