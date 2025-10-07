El crudo presente del Patón Bauza en Ecuador: “Él nunca se dio cuenta que estaba enfermo”

Edgardo Bauza es uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol sudamericano de los últimos años. En 2008 y 2014 logró llevar a la gloria a Liga de Quito y San Lorenzo al consagrarse campeón de la Copa Libertadores de esos años, mientras que en 2018 llevó a Rosario Central a ganar la Copa Argentina.

Desde 2021, el entrenador atraviesa una dura enfermedad neurodegenerativa, ya que batalla contra la demencia frontotemporal, que le produjo cambios en su vida cotidiana y que ya no le permite comunicarse con su entorno. Al respecto de esto, Maritza Gallardo, su esposa, habló en una extensa entrevista con el diario ecuatoriano Expreso.

“Al principio fue un shock. Nunca piensas que una persona tan joven y saludable va a pasar por esto. Recién con el tiempo entendí que era necesario hablarlo en voz alta”, inició al explicar cómo fue el momento en el que se enteraron sobre la enfermedad que atraviesa el entrenador.

“Siempre está de buen humor. Vive en paz, y eso también nos da paz a nosotros. Lo importante es que recibe nuestro cariño todos los días”, comentó sobre cómo atraviesa el día a día el ‘Patón’. Además, agregó que “él nunca se dio cuenta que estaba enfermo”.

Actualmente, Bauza reside junto a su mujer Maritza y su hijo pequeño, Nicolás. Sus hijos mayores, se comunican a la distancia con la familia para estar al tanto de la situación y se acercan a visitarlo en cada oportunidad que pueden. Además, confesó que la familia encontró en la serenidad y el afecto cotidiano una forma de sobrellevar la enfermedad.

En los últimos meses, el ‘Patón’ fue homenajeado en más de una ocasión por Liga de Quito, donde dejó una huella. En la última Noche Blanca, evento que sirve para presentar a los refuerzos de cara a una nueva temporada, fue invitado al estadio del club y allí recibió una ovación por parte de los hinchas.

Además, la institución decidió que el Centro de Alto Rendimiento de Pomasqui pase a tener su nombre, en un gesto de gratitud por el legado que dejó. Durante su paso por Liga, logró dos títulos locales (Serie A de Ecuador 2007 y 2010) y dos internacionales (Copa Libertadores 2008 y Recopa Sudamericana 2010).

