Palmeiras

La sorpresiva decisión de Abel Ferreira en el último partido de Palmeiras antes de enfrentar a River

El Verdao recibe a Inter de Porto Alegre por la jornada 23 del Brasileirao. El entrenador confirmó la alineación.

Por Joaquín Alis

Atento, River: Palmeiras arriesga a muchos titulares para enfrentar a Inter
© Getty ImagesAtento, River: Palmeiras arriesga a muchos titulares para enfrentar a Inter

Con el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, Palmeiras recibe a Internacional de Porto Alegre por la fecha 23 del Brasileirao. Al igual que Marcelo Gallardo en River vs. Estudiantes, Abel Ferreira debía escoger entre arriesgar o cuidar a sus futbolistas titulares pensando en el miércoles.

A falta de poco más de una hora para el pitazo inicial, el entrenador entregó la planilla oficial con sus once elegidos para el compromiso de esta tarde. Finalmente, la decisión del DT fue poner desde el comienzo a la gran mayoría de sus favoritos, a excepción de unos pocos.

En la formación aparecen jugadores como Weverton, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, Felipe Anderson, Murilo, Vitor Roque y José Manuel López. En el banco quedaron otras figuras como Agustín Giay, Andreas Pereira y Emiliano Martínez. Sin lugar a dudas, una sorpresa para los que esperaban un 11 totalmente alternativo.

La formación de Palmeiras para recibir a Inter por el Brasileirao

Abel Ferreira definió la alineación inicial para recibir a Internacional por la jornada 23 del Brasileirao: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Publicidad
joaquín alis
Joaquín Alis

