Cuando se confirmó que River iba a ser su rival en los cuartos de final de la Copa Libertadores, Palmeiras no se quedó de brazos cruzados y salió al mercado de pases a comprar a Andreas Pereira. El mediocampista, con pasado en Flamengo, se convirtió en la flamante incorporación del Verdao y todo indica que debutará este fin de semana ante Inter, el último partido antes del choque en el Monumental.

El volante fue presentado oficialmente el pasado jueves y no solo reafirmó sus ganas de jugar en el gigante brasileño, sino que reveló que rechazó propuestas para jugar las mejores competencias europeas. “Es un proyecto interesante para mí y mi familia. No fue una decisión muy difícil“, expresó.

“Tuve conversaciones con varios clubes de la Premier League, pero cuando el Palmeiras mostró interés y Barros y mi agente hablaron, decidimos que lo mejor para mí. Había equipos de la Champions League que me querían, pero elegí al Palmeiras“, confesó Pereira.

Y agregó: “No pensaba irme, ni volver a Brasil, pero fue gratificante ver el esfuerzo que la presidenta Leila y Barros (manager) hicieron por mí y mi familia. Este cariño de la afición hizo que las cosas se concretaran rápidamente”.

Sobre las motivaciones de jugar en Palmeiras, Andreas aseguró que son “la estructura, el intento de ganar todos los títulos, la lucha por la cima“. Para eso, en principio, deberá superar a River en la competición internacional. ¿Será titular?

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

