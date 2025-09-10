A días de enfrentar a River, Palmeiras está en vilo por la renovación de Abel Ferreira

Dentro de un par de días, Palmeiras y River protagonizarán un auténtico choque de gigantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La cabeza de ambos equipos está puesta en el partido de ida, que será el miércoles 17 de agosto en el Monumental. Sin embargo, la continuidad de Abel Ferreira hace ruido en Brasil y genera tensión en la antesala del partido.

Desde hace varias semanas, en el Verdao esperan el OK del entrenador para extender su contrato, que vence a finales de 2025. Esa respuesta todavía no llegó, pese a que Leila Pereira aseguró que estaba todo listo para la firma en agosto. En San Pablo anticipan que el DT podría estirar su decisión y anunciarla después de la llave con el Millonario.

El objetivo de Palmeiras es que Ferreira, el técnico que desde hace varios años sostiene al equipo en lo más alto del continente, renueve su vínculo hasta 2027. Sin embargo, la demora en la respuesta despierta preocupación en el Allianz Parque.

La familia, clave en el futuro de Abel Ferreira

La decisión de Ferreira tiene muy poco que ver con lo deportivo. De hecho, si de eso dependiera, no habría dudas respecto a su continuidad. “La decisión será de mi familia“, reveló el director técnico el pasado 17 de agosto. Algo similar sucedió en 2023, cuando el estratega dio marcha atrás luego de firmar un precontrato con Al Sadd por pedido de su esposa e hijas.

En aquel momento, la familia del DT estaba feliz de vivir en San Pablo, pero ahora el panorama cambió. De acuerdo a lo informado por los medios locales, la hija mayor del DT comenzará a estudiar en una universidad de la ciudad de Braga y su esposa considera mudarse, llevándose a la hija menor.

En el último parate por la fecha FIFA, Abel Ferreira viajó a su país natal autorizado por el club y regresó el pasado lunes. En el club no se dieron a conocer los motivos de su ausencia, pero las prácticas quedaron en manos de otros integrantes del cuerpo técnico.

Palmeiras quiere una respuesta

Desde Brasil informan que Leila Pereira, presidente de Palmeiras, presiona para tener una rápida respuesta del director técnico, ya que temen que una hipotética respuesta negativa llegue con poco tiempo para encontrar un reemplazante a la altura.

Mientras tanto, el entrenador quiere enfocarse en River. “Quiero que sepan que mi prioridad son los jugadores, el club y esta camiseta. Mi futuro se decidirá en el momento oportuno, con el máximo respeto por Palmeiras“, expresó.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

