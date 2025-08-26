Es tendencia:
Lo quiso Boca, se fue a un grande de Europa por una millonada y ahora será refuerzo del Santos de Neymar

El argentino llegará cedido por un año sin opción de compra desde Inter. Los detalles.

Por Joaquín Alis

© Getty ImagesLo quiso Boca, se fue a un grande de Europa por una millonada y ahora será refuerzo del Santos de Neymar

Luego de cerrar a Juan Pablo Vojvoda como entrenador, Santos sumará a un nuevo argentino a sus filas para intentar escapar de la zona de descenso. El Peixe reforzará su defensa con la llegada de Tomás Palacios, que se sumará a préstamo desde Inter de Milán.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, el marcador central de 22 años llegará cedido por un año con opción de compra. Su arribo se da luego de una temporada jugando en Monza. Sin lugar en el Nerazzurro, continuará su carrera en el fútbol de Brasil.

Santos vive un difícil presente en el campeonato doméstico, con apenas 21 puntos sumados en 20 presentaciones. Actualmente, se salva del descenso por dos unidades, con Vasco Da Gama y Vitória (ambos con 19) persiguiéndolo bien de cerca en la tabla de posiciones.

El último fin de semana, el Peixe fue derrotado 2 a 0 por Bahía, con Vojvoda en la platea y Neymar ausente. El crack brasileño cumplió una fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla y también sufre molestias en la cadera. Su regreso sería este domingo ante Fluminense.

Tomás Palacios estuvo en la órbita de Boca

Palacios, que en el fútbol argentino vistió las camisetas de Talleres e Independiente Rivadavia, estuvo en la órbita de Boca Juniors. El zaguero, que llegó Europa a cambio de 6.5 millones de euros desembolsados por Inter de Milán, sonó fuerte en el libro de pases de verano como posibilidad para reforzar la zaga.

En ese momento, el equipo de Fernando Gago había decidido sumar a un defensor central para 2025. Finalmente, quienes terminaron llegando en ese mercado fueron Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa. Meses después, también se sumó Marco Pellegrino.

