Revelan la insólita cláusula que Neymar tenía en PSG: “Cobraba 200 mil dólares por eso”

Pasaron más de 8 años y la transferencia de Neymar a Paris Saint-Germain se mantiene como la más alta de la historia del fútbol. En 2017, Barcelona se desprendió de la estrella por 222 millones de euros para ponerle fin al tridente legendario que conformó junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

Como es usual, la magnitud de esta operación se traslado al contrato del futbolista, que percibió más de 30 millones de euros por temporada, sin contar bonos. Y es justamente en esas cláusulas adicionales dónde aparecen los detalles más insólitos.

Lewis Byron, quién se desempeña como entrenador en la Academia de Crystal Palace, reveló en una entrevista con Goal del extraño detalle que un trabajador de PSG le había confesado sobre el vínculo del de la Canarinha en el elenco parisino.

“La más loca que escuché es la que tenía Neymar en el PSG. En un curso de entrenamiento, un miembro del personal del PSG me dijo que tenía una cláusula por cada vez que se acercaba y aplaudía a los hinchas después de cada partido”, comenzó Byron.

Y aportó más detalles: “Lo juro por Dios. ¡Cobraba un bono de 200 mil euros por eso! Ninguna palabra es mentira. No quiero nombrar a la persona que me lo dijo. Pero me contó que les preocupaba tanto que Neymar tuviera fama de no estar involucrado con el club, de no ser tan querido por la gente y de no tener una relación tan personal con el club, que lo animaban a aplaudir a la afición después del partido”.

El paso de Neymar por Paris Saint-Germain

A los largo de las 6 temporadas en las que representó al club de la Ligue 1, Neymar disputó un total de 173 compromisos en los que anotó en 118 oportunidades y repartió 77 asistencias. Allí consiguió el mejor promedio goleador de su carrera.

El capitán de la Canarinha consiguió 14 títulos locales en ese ciclo y se quedó en las puertas del gran objetivo del proyecto: ganar la Champions League. Con él, Leandro Paredes y Ángel Di María en el equipo, PSG accedió a la final ante Bayern Múnich en 2020, pero cayó por la mínima. Paradójicamente, el club parisino conquistó la Orejona por primera vez en su historia en la última temporada, ya sin Neymar, Messi o Mbappé.

