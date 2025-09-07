Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Se ilusiona todo River: la irrisoria situación que vive Palmeiras a pocos días de la serie por la Copa Libertadores

El presente de Abel Ferreira está bajo la lupa luego de que viajara a Portugal, no haya regresado a tiempo, y debiera ausentarse a los entrenamientos previos a visitar el Monumental.

Por Bruno Carbajo

Abel Ferreira, en la mira de todo Palmeiras por una inesperada actitud.
© GettyAbel Ferreira, en la mira de todo Palmeiras por una inesperada actitud.

La calma no reina en Palmeiras en el momento más determinante de la temporada. En la previa de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a River, el equipo brasileño atraviesa un escenario inesperado. Abel Ferreira, su entrenador, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de una inesperada actitud: viajó a Portugal, no regresó a tiempo, lleva días ausentándose en los entrenamientos y en San Pablo lo esperan en medio de fuertes críticas.

El técnico aprovechó el parate por la fecha FIFA para viajar a su país natal y resolver cuestiones personales. La vuelta al trabajo, luego de cierto días de descanso, estaba pautada para el pasado jueves. Sin embargo, el DT todavía brilla por su ausencia y el plantel se entrena pensando en el Monumental bajo un contexto inesperado. Su fecha de regreso aún no fue informada por el club, aunque se estima que podría ocurrir el martes. Sí, a ocho días de visitar a River.

En medio de las horas de incertidumbre que vive el Verdao, la decisión de Ferreira no tardó en acrecentar las críticas externas que viene recibiendo desde hace varias semanas. Es que Palmeiras, pese a haber brillado en la fase de grupos con puntaje ideal de la Copa Libertadores, no convence en el plano local: el último empate frente a Corinthians en el Brasileirao y la reciente eliminación en la Copa de Brasil acentuaron el descontento. Es así que las últimas publicaciones de la institución en redes sociales se encuentran pobladas de comentarios contra su entrenador, especialmente repudiando su inesperado viaje y tardío regreso.

Además, la ausencia de Ferreira se suma a un clima enrarecido puertas adentro del club. El DT mantiene tensiones con la presidenta Leila Pereira, quien invirtió más de 100 millones de dólares en refuerzos este año y no vio con buenos ojos las recientes declaraciones del técnico quejándose sobre cierta falta de recambio ofensivo.

Abel Ferreira, cuestionado por los hinchas, afronta la preparación de la llave con River de una manera particular.

Abel Ferreira, cuestionado por los hinchas, afronta la preparación de la llave con River de una manera particular.

Como si algo faltara para que la tensión fuera total, a ello se añaden rumores de interés desde Europa y Asia por Abel, los cuales ponen en duda su continuidad en Palmeiras más allá de diciembre, cuando finaliza su contrato. En el club le ofrecieron extender su vínculo hasta 2027, pero nadie de su entorno respondió la oferta.

Publicidad

Todo indica que su desempeño internacional este año será un punto de inflexión absoluto, tanto para bien como para mal. La obtención de la Copa Libertadores 2020 y 2021 lo respalda. No obstante, la sensación en Brasil es que deberá trabajar a contrarreloj para recuperar la sintonía perdida en el vestuario y en el campo.

Cuándo juegan River y Palmeiras la llave por cuartos de final

En simultáneo, River observa con atención. La incertidumbre que rodea a su rival directo alimenta la ilusión de cara a una serie determinante. El momento de la verdad iniciará el miércoles 17 de septiembre, desde las 21.30 en el Monumental, y tendrá su desenlace la semana siguiente, cuando el 24 choquen en el mismo horario en el Allianz Parque, por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores.

En medio de su bajo rendimiento en Boca, se reveló un solidario gesto de Edinson Cavani

ver también

En medio de su bajo rendimiento en Boca, se reveló un solidario gesto de Edinson Cavani

Los 3 cambios que hará Marcelo Gallardo en la lista de River de Copa Libertadores para enfrentar a Palmeiras

ver también

Los 3 cambios que hará Marcelo Gallardo en la lista de River de Copa Libertadores para enfrentar a Palmeiras

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Guillermo es feliz en Vélez, los hinchas de Boca continúan sufriendo los caprichos de Riquelme

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
A Gallardo le preguntaron por el resultado de River ante Palmeiras por Copa Libertadores y sorprendió con su respuesta
River Plate

A Gallardo le preguntaron por el resultado de River ante Palmeiras por Copa Libertadores y sorprendió con su respuesta

El aviso de Franco Armani en la previa del River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: “Ellos saben que dos penales atajo”
River Plate

El aviso de Franco Armani en la previa del River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: “Ellos saben que dos penales atajo”

Así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 tras las victorias de Boca y River
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 tras las victorias de Boca y River

Mientras pelea por el Balón de Oro, Lamine Yamal eligió al mejor jugador de la historia: “Me inspira admiración”
Fútbol europeo

Mientras pelea por el Balón de Oro, Lamine Yamal eligió al mejor jugador de la historia: “Me inspira admiración”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo