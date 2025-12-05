Dónde jugará la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde

Se terminó la espera. Los seleccionados participantes de la Copa del Mundo 2026 ya conocen a sus rivales de la fase de grupos. En el caso de la Selección de Uruguay, el equipo comandado por Marcelo Bielsa tendrá que enfrentarse a las selecciones de España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Al haber quedado en el puesto 16 del ranking FIFA antes del sorteo del Mundial, la Celeste fue parte del bombo 2 en el sorteo y no fue cabeza de serie. Por ello, al caer al Grupo H, enfrentará como rivales a combinados nacionales del bombo 1, 3 y 4.

Los grupos del Mundial 2026 (BOLAVIP)

Dónde jugará la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

Al integrar el Grupo H, Uruguay tendrá que disputar partidos en Miami, Atlanta, Houston o Guadalajara. Este sábado se conocerá cómo queda el fixture, y cómo serán las sedes de esta zona del Mundial. A priori, así están las cosas en el Grupo H.

Partido 13 – Grupo H – Miami Stadium

Partido 14 – Grupo H – Atlanta Stadium

Partido 37 – Grupo H – Miami Stadium

Partido 38 – Grupo H – Atlanta Stadium

Partido 65 – Grupo H – Houston Stadium

Partido 66 – Grupo H – Estadio Guadalajara

Las sedes del Mundial 2026

Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)

Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)

Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)

Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)

Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)

Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)

Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)

Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)

Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)

Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)

Todos los grupos del Mundial 2026