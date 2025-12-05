Es tendencia:
Mundial 2026

Dónde jugará la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde

El seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa ya conoce a sus rivales y las sedes de los partidos de la fase de grupos.

Por Lautaro Tiburzio

Imagen de Marcelo Bielsa generado con IA de Google
© Gemini vía GettyImagen de Marcelo Bielsa generado con IA de Google

Se terminó la espera. Los seleccionados participantes de la Copa del Mundo 2026 ya conocen a sus rivales de la fase de grupos. En el caso de la Selección de Uruguay, el equipo comandado por Marcelo Bielsa tendrá que enfrentarse a las selecciones de España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Al haber quedado en el puesto 16 del ranking FIFA antes del sorteo del Mundial, la Celeste fue parte del bombo 2 en el sorteo y no fue cabeza de serie. Por ello, al caer al Grupo H, enfrentará como rivales a combinados nacionales del bombo 1, 3 y 4.

Los grupos del Mundial 2026 (BOLAVIP)

Al integrar el Grupo H, Uruguay tendrá que disputar partidos en Miami, Atlanta, Houston o Guadalajara. Este sábado se conocerá cómo queda el fixture, y cómo serán las sedes de esta zona del Mundial. A priori, así están las cosas en el Grupo H.

Partido 13 – Grupo H – Miami Stadium
Partido 14 – Grupo H – Atlanta Stadium

Partido 37 – Grupo H – Miami Stadium
Partido 38 – Grupo H – Atlanta Stadium

Partido 65 – Grupo H – Houston Stadium
Partido 66 – Grupo H – Estadio Guadalajara

Las sedes del Mundial 2026

  • Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
  • Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
  • Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
  • Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
  • Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
  • Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
  • Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
  • Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
  • New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
  • Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
  • San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
  • Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
  • Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
  • Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
  • Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)
Todos los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.
  • Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: los bombos, los presentadores y las restricciones de FIFA
FIFA desmiente a Uruguay por sus estrellas de cara al Mundial 2026
"Bielsa se irá de Uruguay y lo tiene claro: los jugadores no van para atrás, pero si te quieren voltear, te voltean"
Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3
