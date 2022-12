Le generó ilusiones a todos con promesas y siempre cumplió. Es el mejor jugador de la historia, sí. Pero también es una persona que no vende humo y que solo busca hacer feliz a la gente. No busquen más, habitantes del mundo, es Lionel Andrés Messi Cuccittini.

De un Mundial al otro, con la Selección pasamos de un papelón en Rusia 2018 yéndonos en octavos de final tras pasar la primera ronda arañando, a salir campeones del mundo en Qatar ante el mismo rival que nos eliminó, dando exhibición en cada partido y con la profecía finalmente cumplida de verlo a Messi con la Copa más importante y más linda que tiene el deporte más popular del globo terráqueo.

Cuando se terminó aquel Mundial, Leo se tomó un descanso de la Selección y en lo que fueron los primeros partidos del ciclo de Scaloni e incluso, ni siquiera hablaba de su futuro en Argentina. Hasta que un día sí lo hizo... y dijo de todo. Era marzo del 2019, cuando rompió el silencio y afirmó contundentemente: "Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, sobre todo familia y amigos". Y de esta forma, contra viento, marea y todos sus seres queridos, Leo decidió patear el tablero e intentarlo una vez más, regresando al seleccionado para cumplir con su palabra. Y vaya si lo hizo.

Tres años más tarde, la ilusión suya y que extrapoló en todos nosotros se concretó de la mejor manera, ya que en un lapso de 18 meses de la mano de Scaloni, la Selección ganó una Copa América tras 28 años, la Finalssima con Italia y el Mundial luego de 36 años de sequía, todo esto con Messi de capitán, figura y estandarte de un grupo de pibes con ganas de comerse el mundo.

"Es lo máximo ser campeón del mundo. No se paga con nada. Es único, lo más lindo; Dios sabe por qué hace las cosas. Tal vez llegará en algún momento esta gloria", decía Lionel en esta entrevista de la ya extinta FM Club 947. "Mirá lo que es, es hermosa", decía Lionel tres años y medio más tarde con la Copa en brazos, luego de dar una exhibición total en una FINAL DEL MUNDO ante el que hasta el 18 de diciembre era el vigente campeón.

¿Esto lo convierte en el hombre de palabra más grande del mundo, cómo titula este humilde artículo de opinión? No señores, no señoras. Hay mucho más que eso. Más acá en el tiempo, en la previa de la Copa América de 2021 en donde la maldita pandemia le hizo quitarle un poco de magia, Messi expresó antes de iniciarse la disputa continental que "era momento de dar el golpe". Miremos aquel 10 de julio en el Maracaná una vez más y toda esa Copa y que tire una piedra el que dude que eso no fue un golpe sobre la mesa. "Esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa", fue la arenga que soltó Leo en el vestuario antes de la final. ¿Y qué pasó? El golpe. Saliendo confiados y tranquilos, finalmente se le dio la ansiada coronación para el 10 en la Selección, ni más ni menos que ante Brasil, en su casa y en una Copa América. Dio su palabra y, lejos de vender humo, cumplió con el cometido. El hombre de palabra más grande del continente.

Leáse lo siguiente con una voz sobradora y hasta ronca: "Eh, pero Messi puede haber ganado la Copa América pero todavía no ganó el Mundial", podría soltar cualquier antifútbol sentado desde el sillón de su casa. Y para personas así, queridos lectores, dejenme decirles que Leo guardaba su ópera prima. Con Qatar 2022, por primera vez en 20 años llegábamos como firmes candidatos antes que la Copa inicie gracias a un ciclo entre Mundial y Mundial completo con un solo entrenador debido al proyecto de Scaloni y su cuerpo técnico, pero un cimbronazo inaugural ante Arabia sacudió a la Selección y bajó del barco a los falsos adeptos a Lionel Andrés y la Scaloneta. Para el resto, tras esta dura derrota, Messi dejaría un mensaje bien claro: "Por algo pasan las cosas, vamos a estar más unidos que nunca. Ahora hay que demostrar que este es un grupo de verdad y por eso a la gente le digo que confíe, no los vamos a dejar tirados".

De ahí en adelante, llegaron las victorias con México y Polonia que dejaron a Argentina como líder de grupo y mejor posicionada para el cuadro final del Mundial de Qatar. Australia en octavos, donde se sorteó la ronda sin muchos problemas más allá de algún susto. Luego, los cuartos contra Países Bajos con su mayor muestra de argentinidad jamás vista fuera de las canchas, plantándose ante Louis Van Gaal y dejando para la inmortalidad la frase "qué mirás bobo" el delantero Weghorst, quien se la pasó boqueando durante los penales y quiso hacerse el bueno tras quedar eliminado. Leo lo humilló y por siempre será conocido por todo un país como el "bobo", por cancherito.

Después de este avance a la instancia de semis en donde nuevamente se iban a disputar los 7 partidos de un Mundial, ante el rival de turno -Croacia- Messi dio una de sus mejores funciones con la camiseta argentina, convirtiendo uno de los goles y dando una asistencia tras una jugada monumental. Luego de este 3 a 0, tocaba la final, conociéndose al día siguiente el rival que terminó siendo Francia. Y en un partido para el infarto que lo tuvo como MVP con dos goles y un tanto más en la tanda de penales, finalmente Leo no dejó tirados a sus compañeros, al cuerpo técnico y sobre todo, no nos dejó tirados a nosotros, los argentinos, para que luego de 36 años podamos gritar campeón en un Mundial, y quedarnos con la imagen de por vida en nuestras retinas de la mayor justicia posible en la historia del fútbol: que el mejor jugador de la historia y el hombre de palabra más grande de la historia pueda levantar la Copa del Mundo. Gracias por volver a la Selección e intentar ganar algo con ella. Gracias por dar el golpe. Gracias por no dejarnos tirados. Gracias por siempre, Lionel. Gracias por todo al hombre de palabra más grande del mundo.