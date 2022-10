Desde que Lionel Messi se marchó de FC Barcelona, lo cual generó un enorme cimbronazo en la historia futbolística del club español, los aficionados están esperando por su retorno. Y desde hace algunas semanas que se comenzó a rumorear sobre la posibilidad de que, una vez que culmine su vínculo en PSG, retorne al club que lo vio nacer.

El astro argentino aún tiene la cabeza en lo que resta de la temporada con el conjunto parisino, como así también en lo que será el Mundial de Qatar que disputará con la Selección Argentina. Pero después de que los jeques árabes que dirigen a la institución le realizaran una propuesta para renovar el vínculo que caducará en junio de 2023, fue Xavi Hernández quien se refirió a la posibilidad de dirigirlo en FC Barcelona.

Durante la conferencia de prensa previa al choque que tendrán que afrontar ante Inter de Milán, en Italia, Xavi fue muy clarito con la chance de que la Pulga retorne al Camp Nou: "Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Sabes que quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barsa es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París", aseveró.

Si bien Messi decidirá su futuro después de que la Selección Argentina culmine con su participación en el Mundial de Qatar, también tiene sobre la mesa una oferta de Inter Miami CF. Y según han indicado desde Estados Unidos, podría arribar con Luis Suárez, su gran ladero en el ataque barcelonista. Mientras tanto, habrá que esperar...