A un día del clásico entre Inter Miami y Orlando City, Mascherano dijó cómo evoluciona Messi de su lesión: “Somos optimistas”

Tras lograr la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup, instancia en la que deberá medirse ante los encumbrados Tigres de la UANL, Inter Miami retomará este domingo su actividad en la MLS visitando a Orlando City para protagonizar unan nueva edición del clásico de Florida.

Tras la lesión muscular leve que había dejado a Lionel Messi afuera del último partido de la fase de grupo del certamen que nuclea a los clubes de élite estadounidenses y mexicanos, ante Pumas, existía una mínima posibilidad de que llegara recuperado a este compromiso, pero Javier Mascherano terminó de descartar su presencia en rueda de prensa.

“Leo no está disponible para mañana. Sería una locura tomar el riesgo de llevarlo con todo lo que viene”, dijo el DT. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un regreso cercano, que podría darse el próximo sábado ante Los Angeles Galaxy o directamente el miércoles 30, en el duelo de cuartos de final de la Leagues Cup ante Tigres. “Somos optimistas de que pronto va a volver con nosotros”, avisó Masche.

El próximo rival mexicano de Inter Miami representará un desafío de máxima exigencia para Lionel Messi y compañía. Tigres es líder de la Liga MX, con puntaje perfecto en cuatro jornadas disputadas, y viene de arrasar este viernes con Puebla, derrotándolo 7-0. “Es un gran equipo y lo demostró anoche. Siempre pelea cosas importantes”, dijo Mascherano respecto a ese duelo.

Lesionado, Messi presenció junto a su familia el duelo ante Pumas.

El DT confía sin embargo en la levantada que ha tenido el equipo desde su participación en el Mundial de Clubes, en el que avanzó hasta instancias de octavos de final, y destacó que han tenido “muy buenos momentos ante muy buenos rivales”.

Los jugadores clave en ausencia de Messi

Sin poder contar con Lionel Messi, Javier Mascherano se refirió a los futbolistas que tienen que asumir mayor protagonismo en el equipo de mitad de cancha en adelante: “Es importante que De Paul pueda contribuir con goles. Tanto él como Tadeo (Allende) y Telasco (Segovia) vienen teniendo números muy buenos”, destacó.

¿Cuándo juegan Orlando City vs. Inter Miami?

El clásico de Florida entre Orlando City e Inter Miami por la MLS se celebrará este domingo 10 de agosto desde las 21.00 en hora de Argentina, en el Exploria Stadium.