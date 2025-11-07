Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

El video que confirma la presencia de Messi en el Mundial 2026: “Quiero”

Con la participación de toda la Selección Argentina, el mejor jugador del mundo dejó en claro que intentará estar en la Copa del Mundo.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
El video que confirma la presencia de Messi en el Mundial 2026: “Quiero”
© AdidasEl video que confirma la presencia de Messi en el Mundial 2026: “Quiero”

Desde el momento en el que se consagró campeón de Qatar 2022 con la Selección Argentina, Lionel Messi nunca quiso asegurar su presencia en el Mundial 2026. El mejor jugador del mundo siempre fue cauteloso a la hora de hablar de su participación en Estados Unidos, México y Canadá, pero todo parece indicar que dirá presente en la defensa del título.

El último video subido por Adidas no hace más que confirmarlo. Con todos los integrantes de la Albiceleste como protagonista y con la presentación de la nueva camiseta como excusa, el Diez dio a entender que estará en la próxima Copa del Mundo.

El el spot publicado por la marca encargada de diseñar la indumentaria de los campeones del mundo, se puede ver al grupo jugando al truco hasta que Chiqui Tapia canta “quiero vale cuatro“. Luego de un pequeño silencio, el capitán aparece en escena para decir: “Quiero“.

En el video aparecen prácticamente todas las piezas clave de la Scaloneta, incluyendo al utilero Mario “Marito” De Stéfano, a ex integrantes como Ángel Di María y nuevas figuras como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

Tweet placeholder

La idea de Messi es decir presente en la próxima Copa del Mundo e intentar defender la corona que consiguió en la edición anterior. Salvo un imponderable, el 10 estará en la cita, será titular y llevará la cinta de capitán.

Publicidad

La lista de Scaloni para la fecha FIFA de noviembre

Con Lionel Messi a la cabeza, Lionel Scaloni confirmó a los 24 jugadores que llevará a Luanda para jugar el amistoso ante Angola.

  • Arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez.
  • Defensores: Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.
  • Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.
  • Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.
Pedri desafía a Argentina y a Francia y predice que España ganará el Mundial 2026

ver también

Pedri desafía a Argentina y a Francia y predice que España ganará el Mundial 2026

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

Publicidad
Las 4 sorpresas en la lista de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola

ver también

Las 4 sorpresas en la lista de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola

Las 7 ausencias en la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Angola por el amistoso internacional

ver también

Las 7 ausencias en la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Angola por el amistoso internacional

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
José López: "Estuve cerca de llegar a River"
River Plate

José López: "Estuve cerca de llegar a River"

Es una de las máximas promesas de River, puede jugar para dos selecciones y reveló su máximo sueño: “Miro mucho a Julián Álvarez”
Entrevista

Es una de las máximas promesas de River, puede jugar para dos selecciones y reveló su máximo sueño: “Miro mucho a Julián Álvarez”

Grandes novedades en la lista de Scaloni para el amistoso de Argentina contra Angola
Selección Argentina

Grandes novedades en la lista de Scaloni para el amistoso de Argentina contra Angola

Franco Colapinto no pudo esconder su felicidad tras confirmarse que seguirá con Alpine en la F1 2026: “Es un honor”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto no pudo esconder su felicidad tras confirmarse que seguirá con Alpine en la F1 2026: “Es un honor”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo