El video que confirma la presencia de Messi en el Mundial 2026: “Quiero”

Desde el momento en el que se consagró campeón de Qatar 2022 con la Selección Argentina, Lionel Messi nunca quiso asegurar su presencia en el Mundial 2026. El mejor jugador del mundo siempre fue cauteloso a la hora de hablar de su participación en Estados Unidos, México y Canadá, pero todo parece indicar que dirá presente en la defensa del título.

El último video subido por Adidas no hace más que confirmarlo. Con todos los integrantes de la Albiceleste como protagonista y con la presentación de la nueva camiseta como excusa, el Diez dio a entender que estará en la próxima Copa del Mundo.

El el spot publicado por la marca encargada de diseñar la indumentaria de los campeones del mundo, se puede ver al grupo jugando al truco hasta que Chiqui Tapia canta “quiero vale cuatro“. Luego de un pequeño silencio, el capitán aparece en escena para decir: “Quiero“.

En el video aparecen prácticamente todas las piezas clave de la Scaloneta, incluyendo al utilero Mario “Marito” De Stéfano, a ex integrantes como Ángel Di María y nuevas figuras como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

La idea de Messi es decir presente en la próxima Copa del Mundo e intentar defender la corona que consiguió en la edición anterior. Salvo un imponderable, el 10 estará en la cita, será titular y llevará la cinta de capitán.

La lista de Scaloni para la fecha FIFA de noviembre

Con Lionel Messi a la cabeza, Lionel Scaloni confirmó a los 24 jugadores que llevará a Luanda para jugar el amistoso ante Angola.

Arqueros : Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

: Gerónimo Rulli y Walter Benítez. Defensores : Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

: Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco. Mediocampistas : Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.

: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz. Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

