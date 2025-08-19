Con apenas un partido oficial en el Atlético de Madrid, Thiago Almada ya hace delirar a España

A pesar del resultado, Thiago Almada logró hacer delirar a la prensa española y a los hinchas del Atlético de Madrid, en lo que fue derrota 2 a 1 con el RCD Espanyol en Cornellá, por la primera jornada de LaLiga 2025/2026. El ex Vélez consumó 68 minutos, retirándose del campo de juego cuando el marcador iba 1 a 0 a favor (de ahí tantas críticas a Diego Simeone por los cambios que realizó y que no solo no lograron sostener el marcador, sino que se lo dieron vuelta).

El Diario Marca, en su edición de este 19 de agosto, resaltó el juego y los números del futbolista que fue campeón del mundo en Qatar 2022. ”Almada se presentó en el RCDE Stadium con los galones suficientes para dominar el partido durante los 68 minutos que estuvo sobre el césped. Formando prácticamente a la altura de Cardoso y siendo el mejor socio del estadounidense para la construcción, el argentino fue de las grandes notas positivas de la derrota atlética”.

En ese mismo sentido, el periódico destaca las dos asistencias para situaciones de gol, el 93 por ciento de acierto en sus pases (fueron 40 de 43 en pases cortos y 3 de 4 en pases de larga distancia) y los 3 duelos ganados en el 1 vs. 1 (es decir, que se pudo quitar de encima un jugador rival cuando lo fueron a marcar).

Por otro lado, los hinchas en redes sociales también dejaron asentada su admiración para con Thiago Almada, quien ya se postula para ser titular en el segundo partido del Atlético de Madrid en el campeonato de la primera división del fútbol español que será contra el Elche en el Estadio Metropolitano este sábado 23 de agosto.

”Con permiso de Julián, el mejor del partido fue Thiago Almada. Qué manera de conectar líneas y servir de referencia para la posición de sus compañeros. Además de su criterio con balón y su forma de temporizar. Este chico le va a dar mucho al Atleti”, escribió en Twitter el periodista Héctor De Ara.

Asimismo, otras de las cuentas que sigue el día a día del conjunto colchonero, subrayó: ”Es el distinto, es el que da sentido al juego. Es un fichaje tremendo Thiago Almada tiene muchísima calidad”. Y en esa misma línea, el usuario IvaanBlanco agregó: ”Grandísimo debut del argentino en su primer partido oficial con el Atlético de Madrid”.

Thiago Almada con la tarea de reemplazar a Rodrigo De Paul

En cierto modo, Thiago Almada tendrá la tarea que hasta la temporada pasada afrontaba Rodrigo De Paul (quien se sumó al Inter Miami). El ex Vélez es el apuntado por Diego Simeone para ser el creador de las situaciones en ataque para el Atlético de Madrid, las cuales, en su gran mayoría, se espera que sean definidas por Julián Alvarez.

